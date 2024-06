Carlos Alcaraz o Jannik Sinner? Mats Wilander si espone sul favorito per Wimbledon

Le quote dei bookmakers parlano al momento molto chiaro. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sono i due principali favoriti per il torneo di Wimbledon che inizia lunedì prossimo 1° luglio e avrà l'atto finale domenica 14 luglio.

Con l'incertezza sulle condizioni di salute di Novak Djokovic, gli altri giocatori sembrano essere molto distanziati dai vincitori delle due prime prove del Grande Slam dell'anno. Mats Wilander, ex campione svedese, vincitore di sette tornei del Grande Slam e ora opinionista e commentatore, si è espresso sul giocatore che tra i due vede favorito per il torneo di Wimbledon.

E Wilander sembra avere un'opinione molto chiara: per lui il favorito per il successo finale a Wimbledon è Carlos Alcaraz.

Wilander spiega quelle che sono le basi della sua presa di posizione: "Penso che Carlos sia il favorito per Wimbledon.

Alcaraz ha già dimostrato a se stesso e agli altri giocatori dello spogliatoio oltre che a tutto il mondo di poterlo fare”, sostiene riferendosi alla finale dell'anno scorso contro Novak Djokovic. Partita che gli ha consentito di vincere l'edizione 2023 del prestigioso torneo del Grande Slam su erba per la prima volta.

Parlando ai microfoni di Eurosport, Mats Wilander ha rinnovato la sua fiducia in Carlos Alcaraz nonostante la sconfitta del tennista spagnolo al Queen's ad opera di Jack Draper negli ottavi di finale piuttosto che dare fiducia nel numero 1 del mondo e vincitore del torneo di Halle Jannik Sinner.

Intanto gli occhi sono tutti sul sorteggio in programma per le ore 11 di domani, venerdì 28 giugno.

Eurosport expert, Mats Wilander, is backing Carlos Alcaraz to defend his crown at SW19 this summer 👑#Wimbledon pic.twitter.com/OIvcBGGOPu — Eurosport (@eurosport) June 27, 2024