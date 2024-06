Holger Rune svela i messaggi con Djokovic su Danimarca-Serbia: "Siamo ancora amici"

Novak Djokovic si è spostato l'altra sera da Wimbledon a Monaco di Baviera per assistere alla partita decisiva per la sua Serbia contro la Danimarca agli Europei Germania 2024 di calcio. Partita che alla fine ha sancito la qualificazione agli ottavi di finale della Danimarca come seconda classificata del girone e l'eliminazione della Serbia che ha chiuso all'ultimo posto un raggruppamento che ha visto arrivare prima l'Inghilterra.

Holger Rune, giocatore danese e decisamente in buoni rapporti con il fuoriclasse serbo, ha parlato della partita tra Danimarca e Serbia e ha raccontato che si sono scambiati messaggi lui e Novak Djokovic nel corso della partita degli Europei.

Rune - che nella giornata di mercoledì ha battuto Karen Khachanov 6-2, 6-4 in una partita di esibizione a Londra in preparazione a Wimbledon - ha risposto nell'intervista dopo la partita ad alcune domande in campo.

Interrogato sugli Europei di calcio e sulla sfida tra il suo paese, la Danimarca, e la Serbia, l'attuale numero 15 del mondo ha dichiarato di aver parlato alla vigilia a lungo di questo argomento con Novak Djokovic, che poi si è recato a Monaco per vedere la partita dal vivo.

Interpellato se gli avesse mandato un messaggio sulla partita Rune ha risposto così: "Ovviamente gli ho mandato un messaggio. Siamo ancora amici quindi va bene così! Lui è andato a Monaco. Avevamo anche ipotizzato di andarci insieme.

Non so come descrivere la partita ma almeno siamo riusciti a qualificarci per gli ottavi e quindi sono felice”. Ecco l'intervista video di Rune:

Rune on if he texted Djokovic during 🇩🇰 vs 🇷🇸



“Definitely.

We had a long conversation in the locker room. We are still friends so that’s good (😆). He actually went to Munich. We were speaking about going together. Idk how to describe the match…but atleast we went through”.

😅 pic.twitter.com/na9ON2ccxE — TennisONE App (@TennisONEApp) June 26, 2024