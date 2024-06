John McEnroe incorona Andy Murray: "Meriterebbe una statua. Vi spiego perché"

Andy Murray è in convalescenza dopo essersi dovuto sottoporre ad un'operazione alla schiena per una cisti spinale. Costretto al ritiro durante il match contro Jordan Thompson al torneo ATP 500 del Queen's, la leggenda britannica non ha potuto fare altro che andare sotto i ferri, per poter scendere ancora in campo.

La speranza dell’ex numero uno è quella di tornare in tempo per Wimbledon, che inizierà dal 1 luglio, ma non è detto purtroppo che ce la faccia. Stando a quanto riportato dal quotidiano The Telegraph, Murray dovrebbe restare fermo almeno sei settimane saltando, di conseguenza, sia l’Open londinese che i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

"Murray meriterebbe una statua. Vi spiego perché"

Il tre volte campione Slam non ha ancora dato però comunicazioni in merito, quindi toccherà aspettare per conoscere i suoi prossimi impegni. Intanto John McEnroe, fan dello scozzese, ha già pensato ad un eventuale tributo da fare a Murray, in virtù di ciò che ha rappresentato per il popolo britannico, che ha dovuto aspettare quasi un secolo per vedere un suo giocatore trionfare ai Championchips: “Meriterebbe una statua.

Se dovessi prendere questa decisione, direi assolutamente di sì, perché si tratta di un lungo periodo di 77 anni ( l’ultimo britannico a vincere Wimbledon fu Fred Perry nel 1936). Ha assolutamente cambiato il modo in cui la gente guarda al tennis britannico.

È uno dei più grandi giocatori che abbia mai visto giocare a tennis. Sarebbe meritato e impressionante, perché due delle sue tre vittorie nel Grande Slam sono arrivate a Wimbledon, per non parlare della medaglia d'oro a Londra nel 2012. Quindi avrebbe perfettamente senso", ha concluso.