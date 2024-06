Caroline Wozniacki polemizza: "Devono fare di più per le tenniste diventate madri"

Circa un mese fa Il papà di Caroline Wozniacki, Piotr, smosse gli animi, attaccando duramente gli organizzatori di Roma e Roland Garros ma soprattutto la Wta, denunciando il poco sostegno verso le giocatrici che ritornavano all’attività agonistica, dopo la maternità: "Mia figlia non ha il ranking protetto perché ha avuto una lunga pausa.

E va bene. Ma non vale la pena aiutare una ragazza simile se decide di tornare? La Wta ritiene di non agire. Caroline era la numero uno in classifica ed ha contribuito ad aumentare la popolarità del tennis ma si scopre che non è più la benvenuta.

Questo accade perché oggi nel tennis tutto si basa solo sui rapporti, sulle conoscenze, e non su regole chiare", dichiarò ai microfoni di sport.pl. Wozniacki, apparsa più calma e pacata del padre, a distanza di tempo ha ripreso l’argomento: “Tutti conosciamo mio padre, io lo conosco meglio di tutti, e sappiamo che a volte va un po' avanti e dice cose che non pensa.

Se me lo chiedete, penso che il circuito mi abbia trattato molto bene da quando sono tornata, i tornei mi hanno abbracciato dopo essere stata madre".

Wozniacki è schietta: "Dovrebbero fare di più per le atlete che sono state madri"

Poi però dice la sua sull’argomento, che ha generato tante polemiche: "Dal mio punto di vista, e credo che questo sia condiviso da molte altre giocatrici del tour che sono state madri, penso che il tour dovrebbe fare molto di più per le donne che rientrano dalla maternità.

Certo, la situazione è migliorata, ora ci sono molte più giocatrici che sono incoraggiate a tornare, ma può essere trattata allo stesso modo di quando si torna da un infortunio", ha confessato, in un’intervista ai microfoni di Eurosport.

"È una percezione molto diversa per chi torna quasi quattro anni dopo: dopo il parto ci vuole molto tempo perché il corpo si riprenda, perché si è creata una nuova vita. Ci sono così tanti cambiamenti che avvengono nel corpo dopo una cosa del genere, direi che le donne hanno bisogno di più tempo per tornare alle stesse sensazioni che avevano prima.

Per fortuna credo di essere a quel punto, posso prepararmi a competere ai massimi livelli", ha dichiarato. La 33enne ex numero 1 sarà impegnata questa settimana nel WTA 500 di Bad Homburg: “In questo momento la mia missione è quella di prepararmi al meglio per Wimbledon, questo è il mio obiettivo principale, poi vedremo come andranno le cose lì, ma credo molto in me stessa. Credo che quando gioco il mio miglior tennis posso battere chiunque, soprattutto sull'erba”, ha concluso.