Albert Ramos e il giorno che batté Roger Federer a Shanghai: la svolta in una pizza

Albert Ramos, tennista spagnolo di lungo corso, impegnato oggi principalmente nel circuito Challenger, ha rilasciato una lunga intervista al sito iberico puntodebreak. Ramos ha parlato nel dettaglio di una delle vittorie più importanti della sua carriera ovvero quando al Masters 1000 di Shanghai nel 2015 battè Roger Federer con il punteggio di 7-6 2-6 6-3.

E ha raccontato un inedito aneddoto legato ad una pizza. "Quel giorno - spiega Ramos - non saprei dire cosa sia successo. Racconterò un aneddoto del giorno prima. Stavamo mangiando a un tavolo abbastanza grande e Roger Federer era seduto, non con noi, ma vicino a noi.

Abbiamo visto che Federer ha ordinato e mangiato una pizza. Il mio allenatore, mi ha detto: "Albert... non puoi perdere contro un tennista che mangia una pizza a mezzogiorno' (ride, ndr)”.

Ramos parla della vittoria su Federer: "Ha avuto tante possibilità, non le ha sfruttate e nel tennis va così"

"La verità – continua Ramos - è che è stata una partita un po' strana, ha avuto tante possibilità di break nel primo set ma non le ha sfruttate.

Poi mi ha battuto nel secondo. Nel terzo ho fatto il break quasi sull'unica palla break che ho avuto in tutta la partita. Mi aveva battuto a Wimbledon 6-1, 6-1, 6-1 e riguardando quella partita avevo visto alcune piccole cose che stava sbagliando.

Mi sono detto che ci avrei provato ma è successo un po' di tutto. Ha avuto tante possibilità, non le ha sfruttate e nel tennis va così". "A partita finita, prosegue il racconto Ramos, ci chiamò Sergi Bruguera e disse: "Incredibile, non posso crederci, che hai battuto Federer.

I giornalisti hanno cominciato a chiamarmi nella mia camera d'albergo. E io pensavo che dovevo giocare il giorno dopo. Giocai con Tsonga e ho pensato: "Ho battuto Federer, ma questo non significa niente perché adesso gioco contro Tsonga e la cosa normale è perdere.

Mi sono dovuto concentrare molto per pensare che dovevo giocare la miglior partita possibile. Ho perso in un partita molto lottata al terzo, ho giocato molto bene quella partita, ero più felice per quella partita che per quella di Federer, perché la cosa normale era perdere 6-1 6-1 dopo tutto il casino che c'era.

Da quel torneo ho imparato l'importanza di contestualizzare le grandi vittorie e riuscire a 'isolare' la mente per la prossima partita".