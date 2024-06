Karolina Muchova: "Ho creduto di non poter più giocare. Voglio tornare al top"

Un ritorno alla vittoria, un sorriso che mancava da tempo. È un esordio vincente quello di Karolina Muchova al Wta di Eastbourne, dieci mesi dopo l’ultima apparizione in un match ufficiale. Soltanto 19 minuti in campo per la 27enne di Olomuc contro Elina Avanesyan, prima del ritiro della tennista russa per un infortunio alla coscia sinistra.

La sfortunata tennista ceca, attuale numero 35 del ranking Wta, ha potuto riassaporare la gioia di calcare i campi da gioco, dopo un maledetto finale di 2023 che l’ha condannata a rimanere ai box per un lungo periodo a causa dei problemi al polso destro.

Muchova ha vissuto un lungo incubo, che non le ha permesso di ripetere gli straordinari risultati dello scorso anno. Nel 2023 infatti la 27enne si era spinta fino all’ottavo posto del ranking, grazie alla finale raggiunta a Parigi e le semifinali agli Us Open.

Prima del suo ritorno in campo sull’erba inglese, Muchova aveva rilasciato alcune dichiarazioni al WTA Insider Podcast, parlando di quanto sia stato logorante questo periodo di recupero da un infortunio che non le ha lasciato tregua.

Le parole di Karolina Muchova

“È passato un po' di tempo e so che è difficile tornare subito a giocare al top. Non posso certo aspettarmi di avere il livello dello scorso anno. Certo, mi piacerebbe, ma credo che avrò bisogno di qualche partita e di un po’ di tempo per ritrovare il ritmo.

Ma ora che mi sono allenata qualche giorno con le altre ho visto che non è stato così male: riuscivo a tenere il passo, non è che avessi dimenticato tutto. Spero di tornare a giocare presto un buon tennis e di poter di nuovo dire la mia al vertice” ha commentato la ceca.

Un problema iniziato a manifestarsi dopo lo Us Open e che l’ha costretta ad operarsi a febbraio. “All’inizio ovviamente ero un po’, beh forse anche più di un po’, frustrata. Dopo una stagione così bella mi sentivo benissimo in campo e volevo continuare, ma poi ho capito che dovevo fermarmi e risolvere il problema.

Quando ho saputo che avrei dovuto sottopormi all’intervento chirurgico e che avrei avuto stare ferma a lungo, più di quanto avessi preventivato, ho cercato, e credo di aver fatto bene, di accettarlo e di concentrarmi sui passi successivi e su ciò che potevo fare” ha rivelato l’ex numero 8 .

La tennista ceca è arrivata a pensare di non riuscire a tornare più in campo. “Quando sono riuscita a togliere la mano dall’ingessatura non riuscivo ancora a muoverla. È stato pazzesco. In quel momento ho pensato: 'Ok, non credo che non riuscirò mai a tenere in mano una racchetta.

Non so se neppure se riuscirò a tenere in mano una forchetta e a mangiare' Perché la mano era davvero debole”. Muchova spera adesso di poter tornare ad essere presto competitiva. “Potrebbe sembrare un po' un cliché, ma in realtà sono felice solo di poter giocare e tornare in campo, per il pubblico e per la partita.

Sono molto competitiva, quindi non vedo l’ora di sentire di nuovo l’adrenalina" ha concluso la ceca.