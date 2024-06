Dimitrov: "Ci sono voluti 8 mesi per superare la sconfitta contro Nadal in Australia"

Nel 2017, Grigor Dimitrov è arrivato a un passo dalla finale degli Australian Open. Il bulgaro stava giocando una delle migliori partite in carriera, ma dall'altra parte della rete c'era Rafael Nadal. Dimitrov si è guadagnato con uno splendido rovescio due palle break sul 4-3 e lo spagnolo ha risposto da vero campione annullandole entrambe con coraggio.

Nel game successivo, ha ceduto la battuta e perso la partita. Quella contro il 22 volte campione Slam è stata una sconfitta dura da digerire per Dimitrov che, in un'intervista al New York Times, ha spiegato di aver impiegato sette o otto mesi per superarla.

Dimitrov: "Mi ci sono voluti 7/8 mesi per superare la sconfitta contro Nadal in Australia"

"Mi ci sono voluti sette o otto mesi per superare la sconfitta contro Rafa. Nel quinto set ho avuto due palle break per salire 5-3 e stavo giocando incredibilmente bene.

Non potevo assolutamente perdere quella partita e ho comunque perso. Cerchi di fare leva sulla tua esperienza e ti poni delle domande. Ho sempre creduto che bisogna parlare con qualcuno, che si tratti di professionisti, familiari o amici.

Penso che sia una cosa vitale che bisogna fare e che deve venire da noi stessi. Parlare non significa nulla se non si fa il primo passo" , ha dichiarato Dimitrov. "L’egoismo per un atleta è ovvio, ma la linea tra l’egoismo cattivo e quello buono è sottile.

Avrei potuto essere più egoista con alcune decisioni che ho dovuto prendere, ma mi sto contraddicendo un po’ perché ho sempre desiderato crescere come persona, e ora mi sto lamentando. La spietatezza, ovviamente, è così. Vuoi vincere. Puoi essere il ragazzo più gentile fuori dal campo, ma dentro devi essere essere letale" .