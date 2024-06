Dimitrov: "Paragone con Federer? Una delle cose peggiori che ho dovuto affrontare"

"Ecco il baby Fed" . Nemmeno Grigor Dimitrov sarebbe in grado di quantificare le volte in cui il suo nome è stato accostato a quello di Roger Federer. Il tennista bulgaro ha dovuto fare i conti per buona parte della sua carriera con i continui paragoni con la leggenda svizzera a causa di uno stile di gioco capace di combinare eleganza, efficacia e spettacolarità.

Un paragone che, nel corso del tempo, ha probabilmente generato più effetti negativi che positivi. Era come se il mondo necessitasse di un nuovo Federer e Dimitrov dovesse per forza ricoprire quel ruolo.

Dimitrov e il paragone con Federer: "Una delle cose peggiori della mia carriera"

"All'inizio pensavo fosse divertente e poi ho iniziato… non dico ad odiarlo, ma non mi piaceva perché non aveva senso.

Siamo molto diversi nonostante alcune similarità in campo. Non siamo proprio le stesse persone e penso che quel paragone non fosse necessario. Probabilmente è stata una delle cose peggiori con cui ho dovuto fare i conti nel corso della mia carriera.

Non mi è mai piaciuto e non ha mai portato niente di buono dal punto di vista personale" , ha spiegato Dimitrov in una interessante intervista rilasciata al New York Times. "Naturalmente è un paragone che mi lusingava, ma ho sempre voluto essere me stesso.

Un desiderio che avrei per un ragazzino è non essere paragonato a qualcuno. Ora sono una persona e un giocatore completamente diverso. Ho dovuto prendere alcune decisioni difficili dentro e fuori dal campo. Riesco a gestire meglio alcune situazioni e questo, anche se sono più vicino alla fine che all'inizio della mia carriera, mi permette di guardare le cose da una diversa prospettiva. Ho vinto alcune partite che magari in passato avrei perso negli ultimi mesi" .