Jannik Sinner, la fidanzata Anna Kalinskaya ammette: "Mi scrivono molti calciatori"

Quella tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya è una delle coppie più ‘calde’ del mondo del tennis. L’azzurro ha ufficializzato la relazione con la bella tennista russa durante l’ultima edizione del Roland Garros: “Lo sapete, non mi piace parlare molto della mia vita privata ma si è vero, sto con Anna ma teniamo tutto molto riservato.

Di più su questa cosa non dico", ammise il numero uno al mondo. Il neo campione di Halle ha poi dedicato la vittoria del torneo Atp 500 alla sua ragazza, che quasi in contemporanea perdeva la finale Wta a Berlino contro Jessica Pegula: "La mia fidanzata Anna ha giocato oggi a Berlino ed ha perso in finale dopo aver avuto sei match point, sono davvero dispiaciuto per lei e lei ha anche avuto un pazzesco weekend", ha detto, durante la cerimonia di premiazione del prestigioso torneo.

Jannik Sinner to Anna Kalinskaya after winning the title in Halle:



“My girlfriend Anna played in Berlin today. She lost, with 6 match points. So I’m very sorry for her. She also had an amazing week”. 🥹



Kalinskaya ammette di aver ricevuto molte avance da calciatori

Nel corso del torneo con sede a Berlino Kalinskaya ha preso parte, insieme ad altre sue colleghe ad una "sfida telefonica" che l'ha vista rispondere a una serie di domande.

Nella fattispecie alla tennista moscovita è stato chiesto di nominare la persona più famosa a scriverle in privato sui social media. Anna, un po’ imbarazzata, non ha voluto fare nomi, ma ha dato qualche piccolo indizio sulla tipologia di persone che più tendono a scriverle: “Non lo so, probabilmente qualche giocatore di calcio, quindi non lo farò. Non so, sono troppi calciatori. Quindi, non rispondo", ha glissato la 25enne.