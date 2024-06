Emma Raducanu torna a sorridere: "Finalmente si è riaccesa la fiamma"

Quando gioca sull'erba sente finalmente di essere a casa e così non può che esprimere il suo più radioso sorriso. La tennista britannica Emma Raducanu continua il percorso di avvicinamento a Wimbledon, l'obiettivo è tornare a essere competitiva e finalmente tornare a giocare a tennis.

La vittoria degli Us Open del 2021 è un lontano ricordo, Emma ora è uscita dalla Top 150 e a fatica sogna di tornare ad esprimere il suo tennis. Nonostante ciò la tennista britannica ha sempre il sorriso e lo ha fatto anche nell'ultima conferenza, direttamente ad Eastbourne, ecco le sue parole riportate sul suo sito ufficiale: "Adoro essere anche qui in conferenza, mi piace tutto ciò che racchiude l'essenza dello sport.

Amo il tennis e devo dire che negli ultimi tempi è tornata la voglia, si è riaccesa la fiamma dentro me e non vedo l'ora di scendere in campo. Si è riaccesa la fiamma, per me scendere in campo è sempre molto divertente e ora sono finalmente tornata a divertirmi".

Negli ultimi tempi Emma ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, ma l'abbiamo vista disputare un buon torneo nel Wta di Nottingham e finalmente è tornata a giocare: "Sono grata di sentire di nuovo queste sensazioni, erano anni che non mi capitava e nonostante i cambiamenti sono emozionata perché sto tornando a giocare il mio tennis.

A un certo punto mi chiedevo 'Perche'? Cosa sta accadendo' e faticavo a trovare risposte. Ora non penso ai risultati ma solo a divertirmi e anche in allenamento sono più rilassata". Nel corso di questi mesi la tennista britannica ha avuto diverse operazioni, ha giocato poco e sempre con pochissimi alti e tanti bassi: "Oggi gioco solo pensando al modo in cui mi alleno, gioco e penso solo a tutte le cose belle che mi sono accadute e mi stanno accadendo in questi anni.

Questo mi fa giocare con serenità". Recentemente Emma ha chiarito il motivo del rifiuto alla wildcard per le prossime Olimpiadi, evento che quindi non la vedrà protagonista. A riguardo ha commentato: "Se sono in forma e se do il 100 % ho la consapevolezza che possono arrivare grandi cose, ma al momento sento che non posso permettermi di stressare ulteriormente il mio corpo e correre ulteriori rischi, specialmente visto la mia recente storia con gli infortuni".