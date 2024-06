È stato Carlos Alcaraz ad aggiudicarsi l'ultimo scontro diretto di quella che è già diventata una emozionante rivalità. Lo spagnolo ha sconfitto Jannik Sinner al quinto set nella semifinale del Roland Garros e si è portato sul 5-4 nelle sfide contro l'italiano, 6-4 considerando anche quella giocata al torneo Challenger di Alicante nel 2019.

Alcaraz ha poi conquistato il terzo Slam in carriera vincendo ancche la finale con Alexander Zverev in cinque set. Sinner, da parte sua, ha vinto il primo torneo disputato da numero uno aprendo la sua stagione sull'erba con il trionfo ad Halle.

Il duello tra i due si sposterà a Wimbledon, dove il 21enne di El Palmar tenterà di difendere il titolo. Alcaraz e Sinner hanno ormai dimostrato ampiamente di essere i migliori giovani del circuito e non vedono l'ora di continuare a scrivere la propria personale storia nel mondo del tennis.

Toni Nadal non ha dubbi: "Ecco chi è il migliore tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner"

Toni Nadal, ai microfoni di Eurosport, si è sbilanciato esprimendo la sua preferenza. "Alcaraz è il migliore, fa più cose di Sinner in campo.

Vedo Alcaraz con maggiori opzioni per fare più cose in campo. Sinner ha un forte controllo, anche se penso che Alcaraz sia leggermente migliore in termini di mentalità. Entrambi sono ugualmente forti su tutte le superfici, perché il gioco si è uniformato" , ha detto il coach spagnolo.

A Zio Toni è stato poi chiesto del periodo trascorso con suo nipote Rafael Nadal e di tutti i risultati conseguiti negli anni dal maiorchino. "Per me è stato un sogno inimmaginabile vincere 22 titoli del Grande Slam dopo che nel 2005 i medici dissero a Rafael che la sua carriera era praticamente finita a causa del problema al piede che gli causava tanto dolore" .