Tommy Paul conquista il Queen's e sogna Wimbledon: le sue parole in conferenza

Tommy Paul ha vinto al Queen’s il suo terzo titolo in carriera, il primo in assoluto su erba. Il trofeo più importante per lo statunitense, che sta attraversando un momento di grande crescita. In conseguenza del risultato ottenuto a Londra, battendo in finale l’azzurro Lorenzo Musetti, Tommy ha raggiunto anche il suo best ranking, spingendosi fino alla 12esima posizione.

Amigo date cuenta😳



La novia de Tommy Paul🇺🇸 no lo dejo disfrutar su momento en Queen’s#CinchChampionships



pic.twitter.com/N0xrgMAZFY — Iván Aguilar (@ivabianconero) June 23, 2024

Non manca molto all’obiettivo di raggiungere la top 10, risultato che ogni tennista sogna a inizio carriera.

Wimbledon potrebbe aiutarlo in tal senso, se dovesse confermare quanto di buono fatto in questo ultimo periodo: “Sono davvero felice di aver vinto questo titolo. Quando sono arrivato all'inizio della settimana e ho visto i nomi di tutti i campioni della storia, mi sono detto che volevo far parte di quel gruppo.

Penso di aver giocato ad alto livello e di aver sfruttato la grande fiducia in me stesso. Questo è il modo migliore per andare a Wimbledon", ha detto Paul, il cui miglior risultato sui campi dell’All England Lawn Tennis Club sono i sedicesimi di finale, nel 2022.

Le parole dell'avversario Lorenzo Musetti

Musetti non è riuscito a stare al passo del tennista americano, che ha giocato un gran tennis per tutto il corso della settimana. Il ragazzo toscano ha riconosciuto la superiorità dell'avversario con grande sportività: "È stata una delle settimane più belle della mia carriera.

Congratulazioni a Tommy, ha meritato di vincere oggi, è stato molto difficile riuscire a stare al suo livello. Ho salvato un po' la faccia con il contro-break alla fine del secondo parziale. Complimenti anche a Brad Stine e a tutto il suo team, state facendo un lavoro straordinario.

Presto sarete in top 10", sono le belle parole spese dal carrarino verso il suo avversario durante la premiazione.