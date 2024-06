Atp Halle - Bolelli e Vavassori campioni e numeri uno nella race: le loro parole

Non solo Jannik Sinner: il tennis mondiale è dominato dalle racchette azzurre. Se da un paio di settimane in testa al ranking Atp figura il nome del 22enne di San Candido, da domani la vetta della Race di doppio sarà occupata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Arriva finalmente una gioia di grande spessore per la coppia italiana, che all’Atp 500 di Halle ottiene il successo più prestigioso dell’anno. Gli azzurri si sono imposti con un doppio 7-6 sulla coppia di casa Krawietz-Puetz, in un match equilibratissimo, deciso soltanto da un paio di punti.

Primo set che scorre liscio, con nessuna delle coppie che concede palle break. Nel tiebreak l’equilibrio si rompe sul 3-2 per i tedeschi, con gli azzurri che con un parziale di cinque punti consecutivi conquistano la prima frazione, merito di un minibreak conquistato con una gran risposta lungolinea di Vavassori.

Nel secondo parziale sono gli italiani a dover difendere, nel settimo game, le uniche tre palle break dell’incontro, arrivate tutte insieme. Bolelli riesce a difendere la battuta e anche in questo set si arriva al tiebreak.

È la volèe di Vavassori a chiudere la partita e a dare il via alla festa. Secondo titolo stagionale in coppia per gli azzurri, dopo quello conquistato sulla terra di Buenos Aires, ai quali si aggiungono le due finali agli Australian Open e al Roland Garros.

Una stagione da favola per Simone e Andrea, che arrivano a Wimbledon in grandissima fiducia e da numeri uno dell’anno.

Le parole di Bolelli e Vavassori

Bolelli, al 13esimo titolo in carriera, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Le finali sono un mix tra tecnica, tattica ed emozioni.

Siamo entrati carichi, con un atteggiamento buono. Siamo stati aggressivi in tutto il match e siamo stati anche un pizzico fortunati". Vavassori è già proiettato verso Wimbledon: "Abbiamo fatto un grandissimo percorso, non tutti si aspettavano una crescita così.

Eravamo già convinti di essere tra le coppie più forti del mondo. Siamo stati bravi a rialzarci dopo la finale persa a Parigi, è il processo quello che conta e noi stiamo facendo benissimo. Andiamo a Wimbledon con fiducia e non penso che vogliano incontrarci".

Bolelli, infine, ha concluso parlando degli obiettivi della coppia: "Ci sono tanti obiettivi: Slam, le Olimpiadi e Torino. Stiamo crescendo come coppia, stiamo giocando a un livello costante e alto. Questo sta facendo la differenza. Dobbiamo continuare così". Con una coppia così, l’Italia non può che sognare in grande.