Muguruza: "I Big 3 hanno imposto standard elevati, ma sono stupita da Alcaraz-Sinner"

"I Big 3 hanno imposto standard così elevati che tre Slam sembrano pochi" . Garbiñe Muguruza crede che gli appassionati di tennis non riescano più ad attribuire lo stesso valore a risultati incredibili a causa delle imprese compiute negli anni da Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Lo svizzero, il serbo e lo spagnolo hanno infatti vinto in tutto 66 Major. Djokovic guida la speciale classifica a quota 24, segue Nadal a 22 e figura poi Federer, che si è ormai ritirato, con 20 successi. Numeri impressionanti e che potrebbero influenzare il giudizio sui palmarès delle nuove generazioni.

In un'intervista rilasciata a El Larguero, Muguruza si è soffermata proprio sui due migliori talenti - ovvero Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - e sui Big 3.

Muguruza: "I Big 3 hanno imposto standard elevati, ma sono stupita da Alcaraz e Sinner"

È una tragedia. Quella generazione è incredibile, sono sempre stati loro tre. Sono una fan di Federer e, fino alla morte di Nadal. Penso, però, che Djokovic sia il migliore. È anche molto divertente fuori dal campo - ho parlato spesso con lui - una persona super gentile che si diverte molto.

In campo ha la sua personalità serba. Mi piacciono tutti e tre" , ha detto Muguruza prima di parlare di Alcaraz e Sinner. "Carlos era mezzo infortunato - cosa che non sapevo - prima del Roland Garros. Alexander Zverev era un avversario molto pericoloso in finale, ma Carlos è eccezionale.

Adoro la sua energia, mi emoziono molto quando lo vedo esultare. Sinner è super calmo. Mi piace vederli vincere così tanto nonostante siano molto giovani. Sono stupita da loro, una generazione che diventa una macchina sin da piccola" .