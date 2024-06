Musetti: "Bello essere in finale in un torneo così storico. Manca l'ultimo passo"

Quest'oggi, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono entrati a far parte del ristretto club di tennisti italiani in grado di raggiungere almeno una finale su tutte le superfici. Gruppo di cui facevano parte fino a poche ore fa solo Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego.

Musetti ha conquistato la prima finale sull'erba vincendo un'altra partita al terzo set e domani andrà a caccia di uno dei titoli più prestigiosi del circuito. Il torneo del Queen's ha infatti scritto la storia del tennis e può vantare un albo d'oro incredibile, considerando che nell'evento londinese si sono imposti nel tempo campioni del calibro di Rod Laver, Jimmy Connors, John McEnroe, Boris Becker, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Pete Sampras, Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Rafael Nadal e Andy Murray.

Musetti: "Bellissimo essere in finale in un torneo così storico"

"Uno dei match più duri di questa settimana. Lui ha giocato ad un livello eccezionale soprattutto nel secondo set. Alla fine è stata molto dura, ne sono uscito giocando degli ottimi colpi e il break ottenuto mi ha dato la fiducia per chiudere.

E’ stato quello il momento chiave: avevo avuto già tante occasioni ed alla fine ce l’ho fatta" , ha detto Musetti nell'intervista post-partita e nelle parole raccolte da SuperTennis. "Per me il tennis è sempre stata una passione fin da bambino.

Avendo una famiglia - questo tatuaggio è dedicato a loro - sono circondato da persone che mi vogliono bene e che questa settimana mi sono state vicine. Così come i tanti tifosi italiani qui. E’ bellissimo essere in finale in un torneo ed in un circolo come il Queen’s che ha una storia tanto importante.

Domani c’è un ultimo passo da fare: cercate di venire in tanti a sostenermi" . Nell'ultimo atto dei Cinch Championships, Musetti affronterà Tommy Paul. L'americano si è aggiudicato il derby a stelle e strisce con Sebastian Korda con il punteggio di 6-4, 7-6( 2) .