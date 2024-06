Andy Murray sarà operato oggi alla schiena: l'obiettivo è recuperare per Wimbledon

Murray dovrebbe giocare in singolo e doppio con suo fratello Jamie a Wimbledon e poi dovrebbe giocare alle Olimpiadi di Parigi. Ricordiamo che Andy Murray ha scritto la storia vincendo l'oro olimpico per due edizioni consecutive dei Giochi, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Impresa mai riuscita ad altri nella storia del torneo maschile di tennis.

"Andy avrà un intervento sulla schiena sabato 22 giugno - si legge in una dichiarazione del management di Murray -. Ne sapremo di più dopo che ciò avrà avuto luogo e aggiorneremo ulteriormente il prima possibile”.

Dopo lo stop contro Jordan Thompson , Murray è stato sottoposto a test ed è stato visitato da diversi specialisti del settore: il 37enne scozzese, che vuole fare una nuova apparizione all'All England Club, dove è due volte campione ha deciso per questa strada.

Ma per potere partecipare un'ultima volta a Wimbledon Murray è stato fortemente intenzionato da subito a fare questo intervento.

Questo intervento viene svolto proprio per mettere il tennista trentasettenne nelle condizioni di potere provare a giocare a Wimbledon un'ultima volta. Al Queen's Murray si è ritirato per problemi alla schiena che andavano anche a incidere sulla gamba.

Andy Murray sarà operato oggi alla schiena. Dopo il ritiro dei giorni scorsi dal tradizionale torneo del Queen's, i manager del tennista britannico hanno fatto sapere che il giocatore ricorrerà ad un intervento chirurgico a poco più di una settimana dal via del torneo di Wimbledon .

