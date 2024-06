Matteo Berrettini non perde la fiducia: "Sto bene. La testa è già a Wimbledon"

Si è fermato ieri il cammino di Matteo Berrettini ad Halle, per mano di Marcos Giron, che lo ha battuto con il risultato di 3-6 6-4 6-3. Dopo aver centrato la finale a Stoccarda qualche giorno prima, il tennista romano si è fermato agli ottavi di finale del 500 tedesco.

Un risultato che certamente non soddisfa il 28enne, che ha accusato forse un po’ di stanchezza e non ha saputo prendere le misure alle diverse condizioni di gioco che si sono presentate ieri: “Le partite, ancor più sull’erba, girano su pochi punti e io non sono riuscito a sfruttare le mie chance.

A un certo punto, hanno deciso di chiudere il tetto perché si prevedeva l’arrivo della pioggia. Questo ha un po’ cambiato le condizioni e il campo si è un po’ rallentato e io mi sono trovato meno bene“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Berrettini pensa già a Wimbledon

Berrettini non toglie meriti ad un avversario, lo statunitense, che sta giocando un gran tennis: “Questo però non toglie nulla a Giron che specialmente dal finire del secondo set in avanti ha giocato molto bene.

Da parte mia c’è la soddisfazione di essere tornato a giocare e non mi aspettavo di ottenere questi risultati. Mi sento bene fisicamente e mi sto abituando alle sollecitazioni che ci sono in partita. Ora pensiamo a Wimbledon“, dando già appuntamento al prossimo grande evento, che andrà in scena dal 1 luglio.

Matteo ha già dimostrato di poter fare grandi cose sui campi dell’All England Club, in special modo nel 2021, quando raggiunge la prima storica finale di un italiano a Londra. Per l'azzurro l'obiettivo primario di questa seconda parte di stagione sarà innanzitutto rimanere in condizione fisica, dopo le tante defezioni che lo hanno costretto ai box negli ultimi anni.

Conseguentemente a questa necessità ci sarà quella di rientrare tra i primi 30 del mondo per essere testa di serie, chissà magari già ai prossimi Us Open.