Draper raggiante dopo la vittoria su Alcaraz: "Vi svelo il momento della svolta"

Il mondo del tennis vive in questo periodo il momento d'oro del talento britannico Jack Draper. Da tempo si parla di questi come di uno dei prospetti più interessanti del circuito e ora il talentuoso tennista è definitivamente esploso.

Prima la vittoria del primo titolo in carriera a Stoccarda, battendo in finale in rimonta l'azzurro Matteo Berrettini e poi ora l'exploit al Queen's dove Draper ha battuto a sorpresa e in due set il campione in carica e vincitore dell'ultimo Wimbledon Carlos Alcaraz.

Al termine del match il tennista ha commentato così la vittoria e ha dichiarato: "È stata una sfida davvero dura, questa è la verità. Sapevo quanto sarebbe stato dura affrontare Alcaraz, era il campione in carica ed è un talento impressionante in questo sport.

Bisognava andare in campo con grande fiducia, fortunatamente ho messo in mostra una grande prova e sono molto grato per questo". Commentando il periodo clou Draper prosegue: "Non c'è altro posto al mondo in cui preferirei essere in questo momento, circondato da tutti i miei e dalla mia famiglia.

Ho mio nonno qui che ha appena compiuto 80 anni e tutti i miei amici di scuola, posso solo dire grazie per ciò che sta accadendo. Lavoro da tanti anni per vivere sfide ed esperienze come questa, dopo intanto infortuni ho finalmente iniziato a investire buona parte del mio tempo nella mia evoluzione mentale, non solo il tennis ma anche sul fattore emotivo.

Lo sto facendo da Settembre e le ultime due settimane sono state fantastiche. Questo successo non avviene da un giorno all'altro, ci vogliono anni di grossi sacrifici". Infine sul gioco: "Uno dei miei grandi obiettivi era diventare più aggressivo e ci sto riuscendo, ora ho meno paura di sbagliare, inseguo la pallina e provo a cercare il vincente s non aspettare l'errore dell'avversario. Spesso a questo livello è difficile mettere tutto insieme, il livello è molto duro".