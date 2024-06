Roger Federer nostalgico: "Vorrei che Djokovic, Nadal e Murray giocassero per sempre"

Oggi è il grande giorno dell’uscita di "The Last Twelve Days of Federer", il documentario in onda su Prime Video che racconta gli ultimi 12 giorni della leggendaria carriera di Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero, spiegando i motivi che lo hanno spinto a documentare al grande pubblico gli ultimi attimi di attività agonistica, ha confessato quanto sia stato difficile, e quanto lo sia ancora oggi, realizzare che sia tutto finito: “La mia carriera è finita, ma, nel profondo, probabilmente ho ancora un piccolo macchinario in fase di sviluppo, perché ho fatto questo per così tanto tempo… Cerchi ogni giorno di essere il miglior giocatore possibile e, all’improvviso, stacchi la spina e cambi tutto!

Ma resta una modalità stand-by, e parlarne mi riporta in questa situazione, che è bellissima. E’ strano, è molto toccante vedere cosa significo per i tifosi. Magari alcuni si sono conosciuti a un torneo, si sono sposati e hanno avuto un figlio che hanno chiamato Roger.

Ho tanti piccoli aneddoti sull’argomento. Come un tifoso che mi chiede di non smettere mai di giocare e, oggi, è quello che vorrei con Nadal, Djokovic e Murray. Vorrei che giocassero per sempre, ma ovviamente tutto finisce", ha detto in un’intervista rilasciata a Le Figaro.

"Oggi porto i miei figli a calcio e aiuto a fare i compiti"

Oggi Federer vive una vita come qualsiasi altro genitore: “Non avrei mai pensato di realizzare tutto questo e mi sono detto che dovevo godermelo. Non volevo entrare in un loop del “ehi, un altro titolo Slam, o ancora una settimana da numero 1 del mondo…”.

E lo stesso quando ho annunciato il mio ritiro. Ho mandato un messaggino veloce in rete e poi, bam, finito: porto i miei ragazzi a calcio e vado a casa a fare i compiti con le mie bambine", ha svelato.