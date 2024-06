Marozsan crede all'impresa: "Jannik Sinner è il più forte, ma su erba posso batterlo"

Alle 14 andranno in scena gli ottavi di finale ad Halle tra Jannik Sinner e Fabian Marozsan. Una sfida molto interessante che vedrà opposti i due tennisti, che si sono incontrati in una sola occasione in carriera. Il precedente non risale però a un match Atp, bensì ad un turno di qualificazione del Future F2 di Sharm El Sheikh.

In quella occasione l’allora diciottenne Marozsan ebbe la meglio su Sinner, ancora minorenne, con il risultato di 4-6 6-2 6-1. Da quel momento tante cose sono cambiate. Il tennista ungherese sta intraprendendo una buona carriera, che l’ha portato fino all’attuale quarantacinquesima posizione.

L’azzurro invece ha da poche settimane raggiunto la prima posizione del ranking, scavalcando il numero uno al mondo Novak Djokovic.

"Non mi aspettavo potesse diventare numero uno al mondo"

In conferenza stampa pre-partita Marozsan ha ricordato le impressioni sul giovane Sinner in occasione del loro primo incontro: “Ricordo che stavo per giocare contro un giocatore italiano molto giovane e feci in tempo a vedere gli ultimi game della sua prima partita.

Giocava molto velocemente, entrava in campo e metteva molta pressione sull’avversario. Pensai che non sarebbe stata facile ma che avrei avuto una chance di batterlo, essendo molto giovane”. Non mi aspettavo però sarebbe diventato numero uno al mondo però”, ha proseguito.

Ora la storia è decisamente diversa: “Sinner è il tennista più forte in questo momento. Giocare sul Centrale per lui è come stare a casa, mentre io non avevo mai giocato qui prima. È un po’ difficile e diverso per me.

Cercherò di credere in me stesso e di mantenere al massimo la concentrazione sul mio servizio. Forse su erba ho maggiori possibilità di batterlo o magari vincere solo un set rispetto ad altre superfici. Non vedo l’ora di giocare, voglio godermi quest’esperienza“, ha concluso.