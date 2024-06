Andy Murray parla dell'infortunio al Queen's: la frustrazione del tennista britannico

Andy Murray non aveva immaginato così questa parte di stagione sull'erba di casa tra Queen's, Eastbourne e ovviamente Wimbledon, torneo nel quale potrebbe anche arrivare il suo ritiro definitivo dal tennis. Ieri il giocatore inglese è stato costretto a ritirarsi nel match di ottavi di finale al Queen's contro l'australiano Jordan Thompson sul punteggio di 4-1 per il suo avversario nel primo set.

In conferenza stampa Murray ha condiviso i suoi sentimenti e la sua frustrazione per una situazione di mal di schiena che si trascina da anni. "Ma non l'ho mai sentito così", ha osservato Murray. "Ovviamente non è stato piacevole – ha analizzato Murray -.

Da qualche tempo soffro di mal di schiena, ho perdita di forza alla gamba destra, perdita di controllo, non avevo coordinazione, non potevo muovermi. Fino ad oggi (ieri, ndr), non mi sentivo a mio agio nel giocare, ma sono riuscito a controllarlo.

Durante il riscaldamento pre-partita ero piuttosto a disagio, e poi salendo le scale subito prima di entrare in campo, mi sono accorto di non avere la solita forza nella gamba destra".

Andy Murray: "Non so cosa aspettarmi adesso, davvero"

"Dalle prime palle che ho colpito nel riscaldamento mi sono accorto che ero fuori coordinazione.

La mia gamba destra non funzionava bene. Non so esattamente quale sia il problema. So solo che è qualcosa che non avevo mai sperimentato prima. Ho avuto mal di schiena oggi, ieri e negli ultimi 10 o 11 anni della mia carriera, ma non mi era mai successo prima in questo modo.

Non so quale sarà la procedura o cosa aspettarmi, davvero". "Gli ultimi anni sono stati duri, molto duri sul corpo. Fisicamente è stata dura. Molti giorni non è stato divertente andare ad allenarsi. Ho provato a superarlo e trovare un modo per scendere in campo e competere a questo livello, ma il tennis è uno sport molto, molto duro". Murray ovviamente farà di tutto per essere in campo a Wimbledon.