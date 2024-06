Elisabetta Cocciaretto ai quarti di finale a Birmingham: "Mi piace giocare sull'erba"

Dal primo ottavo di finale in uno Slam al primo quarto sull'erba il passo è breve. Elisabetta Cocciaretto continua a crescere giorno dopo giorno e al torneo WTA 250 di Birmingham ha ottenuto un'altra importante vittoria, questa volta ai danni di Sloane Stephens.

L'italiana si è tolta la soddisfazione di eliminare lungo il percorso due giocatrici che hanno vinto un Major in carriera, perché l'americana ha conquistato gli US Open nel 2017 e Jelena Ostapenko - rivale sconfitta all'esordio - il Roland Garros sempre nello stesso anno.

Per accedere alle semifinali, Cocciaretto dovrà battere la concorrenza di una tra Marie Bouzkova e Diana Shnaider.

Elisabetta Cocciaretto: "Mi piace giocare sull'erba"

"Giocare un’altra partita qui mi ha fatto sentire molto a mio agio.

Ho iniziato un po’ nervosa e contratta mentre lei giocava davvero bene. Mi metteva tanta pressione: ho cercato di concentrarmi su cosa dovevo fare in campo. Ho provato a ritrovare il mio gioco e sono davvero orgogliosa per come ho rimesso in piedi il match contro una delle prime giocatrici che ho ammirato quando ero solo una bambina" , ha detto l'azzurra nell'intervista post-partita e nelle parole riportate da SuperTennis.

"Il prossimo turno? Devo rimanere concentrata sulle cose che io devo mettere in pratica senza pensare a chi c’è dall’altra parte della rete. A volte è più complicato, a volte è un po’ più semplice.

Tutto sommato oggi sono soddisfatta: ok, l’inizio non è stato il massimo ma poi mi sono ripresa bene. Sicuramente l’aver eliminato all’esordio la prima testa di serie del torneo mi ha dato molta fiducia.

È solo il mio terzo torneo in carriera su questa superficie ma giocare sull’erba mi piace”.