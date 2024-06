Draper si carica prima di sfidare Carlos Alcaraz: "Ho un obiettivo da raggiungere"

Jack Draper sta vivendo un momento d’oro. Pochi giorni fa il tennista britannico ha conquistato il primo titolo della sua carriera, a Stoccarda, battendo in finale il nostro Matteo Berrettini. Grazie anche a quel successo il 22enne è diventato il primo tennista inglese in classifica Atp, una bella soddisfazione, che però non lo appaga: “Ho sempre voluto essere un top player a livello mondiale, sapevo che a un certo punto sarebbe arrivato il premio di essere il miglior giocatore britannico, quindi sono grato a tutti i giocatori del mio Paese che sono stati qui prima di me.

Essere il numero 1 britannico non cambia nulla, il mio obiettivo resta quello di diventare il miglior giocatore del mondo. Inoltre, sono pronto a farlo, al momento riconosco che è un privilegio vedermi in questa posizione, quindi spero di continuare a essere il numero 1 britannico per molti anni a venire", ha dichiarato nelle dichiarazioni riportato da iNews.

Cosa dice di Draper la leggenda Andy Murray

Su Draper, che agli ottavi di finale del Queen’s si troverà di fronte il campione in carica Carlos Alcaraz si è espresso anche Andy Murray, che è uno dei suoi principali sostenitori: “Ogni giocatore è un caso diverso in termini di motivazioni, ma Jack ha obiettivi diversi, obiettivi molto più grandi a cui aspirare che essere il numero 1 britannico.

A mio parere, credo che possa arrivare al top del gioco, al top della classifica mondiale. Ama questo sport, lo ama e lavora molto duramente". Sulla sfida con Alcaraz Sir Andy non si sbilancia: “L'erba è una superficie brillante per lui, penso che farà molto bene su questa superficie nel corso degli anni.

Il suo servizio mancino è molto buono, soprattutto sull'erba, dove scivola un po' e questo è pericoloso", ha concluso.