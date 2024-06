Novak Djokovic a Wimbledon? Fritz si espone: "Può giocare, vi dico perché"

Novak Djokovic parteciperà alle prossime Olimpiadi. E’ questa la notizia che ha ufficializzato il Comitato olimpico serbo nella serata di ieri: “Novak Djokovic e Dusan Lajovic hanno soddisfatto le condizioni secondo la classifica ATP e hanno confermato la loro partecipazione ai Giochi olimpici estivi di Parigi 2024" .

Attesa nelle prossime ore una conferma anche da parte del diretto interessato, che intanto ha mostrato notevoli progressi compiuti dopo l'operazione al ginocchio destro, pubblicando un video del suo percorso di riabilitazione su Instagram.

Restano persistenti invece i dubbi legati alla partecipazione del 24 volte campione Slam alla prossima edizione di Wimbledon. Il 37enne Belgradese non ha mai nascosto di voler arrivare nelle migliori condizioni possibili ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e offrirsi l'opportunità di regalarsi quella medaglia d'oro che ha sempre sognato di vincere per il suo Paese.

"Novak può giocare a Wimbledon dopo un infortunio simile"

E’ anche vero che da sempre gli Slam hanno rappresentato una priorità nella sua carriera, ma i tempi di recupero previsti per un infortunio di tale portata sembrerebbero allontanare di per sé il serbo dai prati dell'All England Club.

Taylor Fritz, interrogato sull’argomento, avendo avuto un problema simile a quello di Djokovic, si è detto possibilista sulla sua partecipazione ai Championships: “È possibile per Novak giocare.

È esattamente la stessa cosa che ho avuto io e ho potuto giocare. Ovviamente non stavo lottando per vincere un titolo, ma solo per presentarmi e sperare di vincere qualche set, ma è possibile. Quando mi sono infortunato, non riuscivo nemmeno a camminare.

Le persone sono diverse. È lo stesso infortunio reale. Dipende molto dal livello di infiammazione”, ha riferito.