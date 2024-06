Buona la prima per Lorenzo Musetti al Queen's: "Sto cercando di ritrovare la fiducia"

Il tennista italiano ha battuto in rimonta Alex De Minaur al primo turno del torneo britannico

Un fantastico evento, con un fantastico pubblico”. Musetti ha poi aggiunto: “Sono davvero contento di aver conquistato il secondo turno. La mia, finora, è stato una stagione piena di alti e bassi. Sto cercando di ritrovare la fiducia per esprimere il mio vero livello e ho iniziato bene la stagione sull’erba.

Il 22enne italiano ha parlato così a fine partita: “Partenza terribile. Mi sono detto che potevo giocare molto meglio e l’ho dimostrato alla fine. Non riuscivo a trovare il giusto ritmo, soprattutto al servizio.

Una prova di forza importante, una vittoria contro un top 10, proprio quello di cui lo stesso tennista italiano aveva dichiarato di avere bisogno. Al termine del match Musetti ha analizzato la sua prestazione, esprimendo la propria soddisfazione per il risultato ottenuto.

Dopo aver conquistato la semifinale a Stoccarda la scorsa settimana, Lorenzo è stato protagonista di una rimonta straordinaria al suo esordio all’Atp 500 del Queen’s. Dopo aver perso 6-1 il primo set contro il numero 7 del mondo Alex De Minaur , reduce dal titolo a 's-Hertogenbosch, Musetti ha messo in campo un gioco brillante, imponendosi col punteggio finale di 1-6 6-4 6-2 .

Sprazzi di un grande “Muso” sull’erba del Queen’s . Sta tornando il sereno in casa Musetti e il tennis italiano non può che esserne contento. Dopo il disastroso inizio di stagione, il tennista carrarino ha resettato la propria mente, ripreso fiducia ed è tornato pian piano ad esprimere il proprio miglior tennis.

