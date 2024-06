Da Zverev a Tsitsipas: quanti elogi per Jannik Sinner numero uno al mondo

Jannik Sinner da lunedì ha iniziato la sua seconda settimana in testa al ranking mondiale. Un traguardo mai raggiunto prima da nessun tennista italiano. I complimenti si sono sprecati, e si sprecano per il campione azzurro, che gode di grande stima sia dentro che fuori dal campo.

A questa folta lista si è iscritto anche Stefanos Tsitsipas, che più sul lato tecnico, si è soffermato sul lato umano del ragazzo di Val Pusteria: "È un ragazzo di grande talento, ma soprattutto un grande uomo, dentro e fuori dal campo.

È una delle persone più simpatiche del circuito, ammiro molto la sua grande competitività. Secondo me, è un grande rappresentante di questo sport, il tennis ha bisogno di persone come lui perché è un grande esempio per i bambini e per tutte le persone che lavorano sodo.

Sicuramente grandi cose lo attendono e spero di poterlo affrontare un po' di più e mettere alla prova me stesso contro il suo enorme talento", ha affermato.

"Tutti amano Jannik. E' una persona che piace a tutti"

Dello stesso parere anche Andrey Rublev, che si è soffermato soprattutto sul lato umano del ragazzo italiano, che forse prevale anche su quello sportivo: "Tutti amano Jannik.

Non ho mai sentito nessun giocatore dire qualcosa di non carino su Jannik. Una persona che piace a tutti, un giocatore straordinario, incredibile, perché è già il numero uno al mondo e campione di un torneo dello Slam.

Il suo nome è già nella storia. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui fin dagli inizi perché spesso ci confondevano", ha spiegato. Sulla stessa linea d'onda anche Alexander Zverev: "È un bravo ragazzo.

Ha sempre i piedi per terra, e si comporta in modo molto diverso da un numero uno al mondo a dire il vero, perché è un ragazzo estremamente semplice. Non c'è niente in lui che ti darebbe l’idea a prima vista di un numero uno al mondo per il suo modo di essere.

Questo è il complimento più grande che posso fargli, è sempre rimasto sé stesso. Siamo tutti molto felici per lui", ha concluso,