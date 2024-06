Andrey Rublev non giocherà le Olimpiadi di Parigi: è giallo sul motivo

Nell'edizione 2024 delle Olimpiadi saranno pochissimi i giocatori russi e bielorussi che potranno avere l'opportunità di partecipare alla manifestazione in programma a Parigi. Le due nazioni sono state bandite e tutti gli atleti che saranno presenti si esibiranno sotto la scritta di 'Individual neutral athletes', con una bandiera color verde giada che sarà sventolata solo per le premiazioni e un inno ad hoc privo di liriche.

Negli scorsi mesi è stata annunciata quasi con certezza la possibilità per Daniil Medvedev e Andrey Rublev di prendere parte alla competizione a cinque cerchi. Mentre il moscovita ex numero uno del mondo aveva confermato la sua volontà di andare in Francia per giocare anche il doppio, è emerso in queste ore il forfait del 26enne.

È stato il presidente della Federazione Shamil Tarpischev a comunicare l'assenza di Rublev, Karen Khachanov (giallo anche sul suo motivo) e Ljudmila Samsonova (lo aveva già affermato in un'intervista ad alcuni giornalisti russi).

Rublev assente, parla la madre del tennista

Dopo la comunicazione della rinuncia di Andrey Rublev, un po' a sorpresa, la sua mamma Marina Maryenko è stata interrogata da Sport24: "Non andrà ai giochi di Parigi.

Solo di recente ho saputo da lui che non parteciperà alle Olimpiadi. Ma non mi ha detto il motivo. Lui, ovviamente, aveva il desiderio di partecipare a questo torneo" ha affermato. Poi ha aggiunto: "Penso che abbia a che fare con la salute.

Andrey ha solo bisogno di trovare il tempo per curarsi la gola (si parla di un problema alle tonsille, che ha accusato già a Madrid). Attualmente è in cura. Capisco che dopo questo, il corpo si è un po' indebolito. Queste sono le mie supposizioni, ma non conosco le ragioni esatte".