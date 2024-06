Lo splendido messaggio di Lorenzo Musetti a Matteo Berrettini prima della sfida

Ci sarà un derby tutto italiano in semifinale a Stoccarda. Dopo la vittoria di Matteo Berrettini nel pomeriggio contro l’australiano Jordan Duckworth, è arrivata la qualificazione anche del 22enne toscano, che però ha beneficiato del ritiro di Alexander Bublik.

Dopo un primo set combattuto, ma vinto dal kazako, il tennista di Carrara ha pareggiato i conti, probabilmente anche grazie ai problemi fisici dell’avversario.

, ha dichiarato Musetti alla fine del match.

"Semifinale con Matteo? E' bello rivederlo in campo

Come detto ci sarà una semifinale tutta azzurra nel penultimo atto del torneo tedesco. L’unico precedente tra i due connazionali risale alla finale di Napoli giocata nel 2022.

In quella occasione ad avere la meglio fu Musetti, che si impose con il risultato di 7-6 6-2. Tra i due c’è inoltre una grande alchimia, sia in campo che fuori, suggellata dalla vittoria in Coppa Davis lo scorso novembre.

“È bello rivederlo di nuovo in campo dopo i vari infortuni, lui poi riesce a rientrare subito alla grande, ci siamo allenati insieme negli scorsi giorni e abbiamo avuto dei bei momenti insieme. Sarà sicuramente una partita difficilissima, lui ama giocare qui, dove ha vinto due volte, ma sarà una bellissima sfida", ha concluso.