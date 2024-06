Matteo Berrettini: "Perché sono così forte su erba? Chiedetelo ai miei avversari"

Matteo Berrettini si conferma una garanzia sull’erba. L’azzurro ha battuto poco fa l’australiano Jordan Duckworth assicurandosi un posto tra i primi quattro del torneo di Stoccarda, da lui vinto per ben due volte, nel 2021 e nel 2023.

Una partita comunque combattuta che ha saputo portare a casa grazie alle sue armi migliori, che su questa superficie rendono particolarmente bene. Per il 28enne romano si tratta della seconda semifinale stagionale, dopo quella di Marrakesh, suo primo e unico trofeo del 2024.

Nel penultimo atto dell’evento tedesco si troverà di fronte il connazionale Lorenzo Musetti, che ha beneficiato del ritiro al terzo set dell'avversario Alexander Bublik. Il toscano aveva riportato in parità il punteggio, dopo aver perso il primo parziale.

L’ex numero 6 del mondo è apparso particolarmente soddisfatto dopo questa prestazione: “Penso che sia stata davvero una prestazione solida da parte mia, specialmente al servizio dove ho avuto un buon ritmo e non ho mai concesso palle break, ma anche in risposta ho cercato di rispondere sempre in campo e di mettere pressione al mio avversario”.

Berrettini spiega perchè è così efficace su erba

Poi gli viene chiesto perché risulta essere così efficace su erba. Matteo risponde prima simpaticamente, poi entra nel dettaglio: “Dovreste chiedere agli avversari (ride).

No, penso per le mie armi principali ovviamente, come il servizio e lo slice. Giocare aggressivo su questa superficie paga, ma è fondamentale soprattutto giocare bene nei momenti importanti. Poi ogni volta che scendo in campo su erba, mi sento bene e vorrei giocare per ore".

Berrettini è un grande appassionato di calcio. Stasera inizieranno gli Europei di calcio in Germania e farà il suo esordio proprio la nazionale di casa. La giornalista ha così stuzzicato il tennista italiano chiedendogli se avrebbe visto la partita stasera: “Scusate ragazzi, ma guarderò l'Italia domani e non la Germania stasera.

Amo la Germania, ma tifarla mi sembra un po' troppo”, ha risposto simpaticamente. "Domani ci sarà la prima partita dell'Italia, faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi, 3 anni fa abbiamo condiviso dei ricordi bellissimi durante questo periodo...", ha concluso.