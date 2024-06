Il trend sembra essere cambiato, almeno rispetto agli ultimi 15-20 anni, perché molti giovani giocatori ora sognano di poter vincere la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici. Il tennis non ha mai trovato un suo vero spazio alle Olimpiadi, dove sono obiettivamente altri gli sport più legati alla tradizione olimpica sotto tanti e svariati punti di vista.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i migliori giovani del circuito maggiore, hanno però manifestato la propria voglia di fare bene ai Giochi Olimpici di Parigi 24. Lo spagnolo ha addirittua dichiarato: "Si disputano ogni quattro anni e sono speciali: non giochi solo per te stesso, ma per la tua nazione e rappresenti ogni spagnolo.

Credo che quest'anno sceglierei la medaglia d'oro e non Wimbledon" .

Angelo Binaghi: "Olimpiadi o Wimbledon? Non c'è match nel tennis"

Non è della stessa opinione il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi.

Durante la presentazione della tappa del Premier P2 di Padel a Genova e nelle parole riportate dall'agenzia di stampa ANSA, il numero uno della FITP ha detto: "Non è che vado a giocare, giocano i ragazzi. E noi siamo molto contenti che vogliano onorare la bandiera, l'appartenenza al nostro Paese e che quindi abbiano un grandissimo entusiasmo per le Olimpiadi, ma a mio avviso non c'è match.

Nel tennis se io le chiedessi chi ha vinto Wimbledon lei mi risponderebbe facilmente. Ma forse nessuno di voi si ricorda che ha vinto le ultime Olimpiadi, nel tennis naturalmente" . Binaghi ha poi continuato: "E questo anche ai fini della classifica, perché abbiamo anche la vetta del mondo da difendere: Wimbledon dà il massimo dei punti disponibili le Olimpiadi 0 punti disponibili.

E quindi si lotta per altre cose altrettanto importanti, altrettanto nobili e diverse. Credo che sia un'esperienza positiva per i giocatori" .