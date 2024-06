Toni Nadal: "Ecco perché Alexander Zverev non ha ancora vinto uno Slam"

Alexander Zverev dovrà ancora rinviare il suo appuntamento con il primo Slam. Il tedesco, tornato nell'ultimo atto di un Major dopo la finale persa contro Dominic Thiem agli US Open nel 2020, si è arreso al quinto set a Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo è diventato il nuovo campione del Roland Garros e ha aggiunto in bacheca il terzo Slam in carriera vincendone almeno uno su tutte le superfici. Una statistica, in particolare, mette in luce quelle che sono le difficoltà di Zverev nei tornei più importanti del circuito.

Il nativo di Amburgo possiede infatti la più alta percentuale di sconfitte una volta arrivato in semifinale o in finale: due gli incontri portati a casa, otto quelli persi.

📊 Tenistas con menor efectividad en Grand Slam tras alcanzar las semifinales (Open Era/Men’s Singles):



🇩🇪 Alexander Zverev | 20% (2-8)

🇦🇺 Tony Roche | 27% (3-8)

🇺🇸 Vitas Gerulaitis | 36’4% (4-7)

🇺🇸 Andy Roddick | 40% (6-9)

🇺🇸 Michael Chang | 41’7% (5-7)



📝 Mínimo: 10 partidos pic.twitter.com/i0UpKaSkvj — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) June 12, 2024

Toni Nadal: "Ecco perché Zverev non ha ancora vinto uno Slam"

Toni Nadal, in un editoriale redatto per El Pais, ha spiegato uno dei motivi per cui Zverev non si è ancora imposto in un evento del Grande Slam.

"Sul secondo punto del primo game del quarto set, dopo la grande rimonta del set precedente e dopo essersi portato in vantaggio per 0-15, Alexander ha commesso un errore banale e si è rivolto con rabbia verso il suo angolo per lamentarsi.

Un quarto d'ora dopo, in un batter d'occhio, Alcaraz era già in vantaggio 4-0 in questo importante set" , ha scritto il noto coach spagnolo. "Se Zverev finora non è riuscito a vincere un torneo del Grande Slam è sicuramente perché non è mai riuscito a controllare questo tipo di situazioni come all'inizio del quarto set contro Alcaraz.

Carlos lo ha affrontato nel quarto set dopo una sofferta rimonta senza perdere la calma, la convinzione e la fiducia nella vittoria. Qualcosa che è alla portata solo dei grandi campioni. Porgo ad Alcaraz i miei più sinceri complimenti” .