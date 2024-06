Lorenzo Musetti: "Oggi è stata molto dura. Sono orgoglioso di me stesso"

Quella con Dominik Koepfer è stata una vittoria tanto sofferta quanto importante. Una vittoria che conferirà sicuramente molta fiducia a Lorenzo Musetti in vista dei prossimi impegni sull'erba. Il tennista di Carrara è riuscito a completare la rimonta ai danni del tedesco e ha raggiunto i quarti di finale al torneo ATP 250 di Stoccarda imponendosi con il punteggio di ( 9) 6-7, 7-6( 5) , 6-3.

Reagire dopo aver sprecato cinque set point nel primo parziale si è rivelato la parte più complicata. Il game salvato da 15-40 in apertura di secondo set ha caricato Musetti, che ha acquisito nuovamente continuità al servizio e rimontato da 3-5 nel tie-break.

Nella terza frazione, l'azzurro ha ripetuto l'impresa sul 3-3 e brekkato a zero l'avversario sul 4-3 mettendo a segno il colpo del ko. Ai quarti sfiderà Alexander Bublik.

Musetti: "È stato un match molto duro. Sono orgoglioso di me stesso"

“È stato un match molto, molto duro.

Sono state più di due ore e mezza di grande tennis. Dominik ha giocato davvero bene. Soprattutto nel primo parziale ho avuto molte opportunità per brekkarlo, non so quanti set point ho sprecato. Abbiamo lottato entrambi in campo fino alla fine e sono orgoglioso di me stesso, perché penso sia stata una sfida reagire dopo aver preso il primo set in quel modo.

Sono rimasto lì, ho salvato alcune palle break. Ho espresso un ottimo livello e si tratta di una buona prestazione" , ha detto Musetti ai microfoni dell'ATP. "Sono felice di essere ai quarti di finale. 15-40 a inizio secondo? Era una situazione complicata, ma sapevo che solo mostrando pazienza e facendo le cose nel modo giusto avrei potuto avere le mie occasioni.

Ho giocato uno slice e poi un serve & volley. Poi sono stato coraggioso, ho servito e colpito la palla bene. A volte devi prenderti dei rischi, questa è forse la cosa che manca in alcuni momenti al mio gioco. A volte non prendo troppi rischi e questo è probabilmente il motivo per cui oggi non ho vinto il primo set” .