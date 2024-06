Le meravigliose parole di coach Patrick Mouratoglou dedicate a Jasmine Paolini

Patrick Mouratoglou, oggi coach di Holger Rune, ha pubblicato sul suo frequentatissimo profilo Instagram un lungo messaggio dedicato a Jasmine Paolini. Bellissime parole quelle dell'allenatore francese rivolte alla giocatrice italiana che è arrivata in finale al Roland Garros dove è stata battuta dalla numero 1 del mondo Iga Swiatek.

"Jasmine Paolini – apre il suo video Mouratoglou – è alta un metro e 63 centimetri ed è arrivata nella finale del Roland Garros. Nel tennis di oggi si può essere atleti di statura non eccezionale ma essere degli incredibili giocatori.

Quando sei alto hai certi vantaggi, quando sei meno alto hai altri tipi di vantaggi. Quando sei alto ovviamente è importante per il servizio, per l'apertura delle braccia e si può creare forza in maniera più agevole.

Quando invece hai una statura inferiore ti puoi muovere in maniera incredibile nel campo sia lateralmente che andando in avanti. Paolini ha una grande dote, ha grande potenza, "gioca a tennis" ed è una giocatrice estremamente combattiva".

"Molti tennisti si limitano a colpire la palla, lei gioca a tennis"

Mouratoglou spiega cosa intende dire quando usa l'espressione gioca a tennis: "Paolini si muove benissimo nel campo e ha anche la grande dote di essere abile nel creare accelerazioni.

Molti tennisti si limitano a colpire la palla mentre lei "gioca a tennis". Vede il campo, cerca gli angoli, ed è un grande punto di forza del suo gioco. Ci sono tanti altri giocatori che si muovono sul campo con maggiore disciplina.

Non sto dicendo che lei non sia una giocatrice non disciplinata ma è una giocatrice più creativa perchè lei ama il gioco". "Se sei un giocatore basso di statura, devi essere consapevole - conclude il suo video Mouratoglou - che il movimento è qualcosa di incredibile, qualcosa su cui investire per migliorare il proprio gioco.

Occorre sviluppare questa cosa più che si può". Il video originale di Mouratoglou.