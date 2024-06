Errani e Paolini raccontano l’esperienza al Roland Garros: “Ci rivediamo fra un mese”

Niente da fare per l’Italia al Roland Garros, che dopo aver portato tre rappresentanti in tre finali diverse, vede sfumare l’ultima possibilità nel doppio femminile. Sara Errani e Jasmine Paolini si arrendono a Coco Gauff e Katerina Siniakova col punteggio di 7-6(5) 6-3, dovendosi accontentare di un secondo posto che lascia un pizzico di delusione.

Le tenniste azzurre, nel discorso durante la premiazione, hanno manifestato fiducia in vista dei prossimi impegni in coppia, in particolare le Olimpiadi che si giocheranno proprio sulla terra parigina.

Le parole di Jasmine Paolini e Sara Errani

La tennista toscana ha ringraziato il pubblico per il sostegno e lodato la compagna e veterana del circuito: "Grazie ai tifosi per essere venuti a fare il tifo per noi, e congratulazioni Coco e Katerina: avete giocato un grande torneo e ve lo siete meritato, congratulazioni ai vostri team che hanno fatto un ottimo lavoro.

Grazie a Sara, è un piacere e un privilegio poter giocare con te e grazie ai nostri team, vi voglio tanto bene. Sono state due settimane davvero intense, belle, emozionanti, porto con me tanti ricordi e non vedo l'ora di tornare qui perché è uno dei luoghi più belli che ci siano per una giocatrice di tennis".

La bolognese si è invece proiettata al futuro, augurandosi di rivedere presto il pubblico francese in occasione dei giochi olimpici. "Lei ha già detto quasi tutto, è davvero speciale essere tornata su questo campo, erano trascorsi tanti anni e quest'anno sono rimasta qui tre settimane: è stato tanto tempo ma mi sono goduta ogni momento e devo ringraziare Jasmine per avermi fatto giocare con questa gioia.

Non so quanti anni ancora giocherò ma è sempre speciale giocare questo tipo di partite. Grazie al pubblico, ai nostri team, agli sponsor e a tutte le persone che hanno reso possibile questo torneo. Congratulazioni a Coco e Katerina e in bocca al lupo per il prosieguo della vostra stagione.

Tra un mese vedremo quel che accadrà, abbiamo un sogno, giocheremo qui le Olimpiadi e ci rivedremo qui tra un mese" ha dichiarato Errani.