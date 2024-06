Bolelli e Vavassori si sbilanciano sulle Olimpiadi di Parigi: le loro rivelazioni

Ancora una sconfitta nella finale di uno Slam, ma la certezza di un futuro che potrà riservare grandi gioie. Dopo Melbourne, anche a Parigi la cavalcata di Simone Bolelli e Andrea Vavassori si è interrotta proprio sul più bello, nell’ultimo atto di un major.

I due tennisti italiani si sono arresi alla coppia Arevalo-Pavic col punteggio di 7-5 6-3, la terza sconfitta in altrettante sfide quest’anno dopo i quarti di Montecarlo e la semifinale a Roma. Al termine del match i tennisti italiani hanno commentato ai microfoni dei giornalisti la propria sconfitta, dicendosi delusi ma fiduciosi per il futuro.

Le parole di Bolelli e Vavassori

Questa l’analisi del match da parte degli azzurri: “Certo siamo delusi, ci abbiamo perso tre volte con questa coppia, cominciano ad esserci antipatici. Dispiace perché abbiamo anche avuto delle chances.

C’è stato equilibrio e delle opportunità che non abbiamo sfruttato. Il doppio si basa su episodi e tutto può girare su poche situazioni. C’è sempre stata una intensità alta e loro hanno fatto un gran match.

Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo lottato e comunque siamo contenti del gran torneo fatto”. “La sconfitta di oggi la stiamo accusando ma siamo comunque arrivati un’altra volta in una finale Slam, siamo saliti di ranking e Torino è un obiettivo sempre più vicino.

Dobbiamo andar via con fiducia, abbiamo espresso un gran livello e siamo certi che prima o poi arriverà anche il nostro momento” ha spiegato Bolelli. Al bolognese ha fatto eco Vavassori: “Per perdere le finali bisogna arrivarci; ci siamo andati vicino, ma bisogna essere orgogliosi di quel che è stato fatto.

Se la vinci ovviamente la racconti e la apprezzi in modo diverso, ma è pur sempre una finale Slam”. “La finale di Melbourne ci ha dato benzina, siamo cresciuti partita dopo partita e sappiamo che continuando a lavorare in questo modo prima o poi anche l’ultimo tassello si metterà a posto”.

I due hanno concluso parlando della programmazione su erba. “Faremo Halle e Wimbledon, e giocheremo con grande fiducia. Abbiamo dimostrato di poterci esprimere al meglio su ogni superficie. E sulle Olimpiadi… siamo la coppia per nazione più forte.

Sarà un torneo diverso, il killer point e il super tie break sono un terno al lotto, forse per i grandi eventi sarebbe meglio fare come negli Slam. Con quel format rischi di avere partite di un’ora e risultati ballerini, basta una palla per cambiare tutto.

Il fatto di giocare sempre insieme da un anno sarà un punto a nostro favore, le altre coppie invece magari giocheranno solo quella volta”.