Iga Swiatek al quarto titolo a Parigi: "È stato un torneo davvero surreale"

Iga Swiatek non si ferma più. La numero uno al mondo ha tremato a Parigi ad inizio torneo contro Naomi Osaka ma dagli Ottavi di finale ha lasciato addirittura solo 11 game alle rivali, briciole e ha affrontato la numero due al mondo in semifinale e la neo numero 7 al mondo in finale.

Un dominio assoluto, Jasmine Paolini non ha potuto nulla in finale e Iga ha conquistato il suo quinto Slam in carriera - il quarto qui a Parigi - a soli 23 anni. Numeri impressionanti e un dominio in classifica netto con tanti dubbi su eventuali rivali all'interno del circuito.

Nella consueta conferenza stampa post match Iga ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Questa vittoria significa molto, il torneo è stato surreale fin dall'inizio con un secondo turno dove sappiamo tutti cosa è successo (1-4 nel terzo set e rimonta clamorosa contro Naomi Osaka), da lì sono riuscita a migliorare il mio gioco in ogni match e sono davvero molto orgogliosa di me stessa, c'erano grandi aspettative e grsnde pressione ma sono felice dj aver affrontato tutto questo".

Sia a Madrid che contro la Osaka Iga ha rischiato davvero grosso ma è riuscita alla fine a vincere, la tennista ha spiegato: "Match come quelli mi fanno capire che devo credere sempre in me stesso, posso ritrovare il mio tennis anche quando sono nei guai e lottare per tornare indietro.

Ho fiducia e farò sempre del mio meglio, non importa chi è la mia avversaria". Iga ha analizzato tutto il torneo raccontando: "Quando parlo della pressione riguarda la pressione che metto su di me a casa dell'esterno.

Ovviamente sono una perfezionista e riesco a gestirla, poi quando arriva pressione dall'esterno la cosa è peggiore ed è più complicato ma stavolta è andata bene". Nel tennis femminile c'è un dominio di Iga a differenza delle rivalità nel maschile e la polacca ha chiarito: "Ho comunque tenniste che affronto spesso come Coco Gauff, Elena Rybakina e Aryna Sabalenka, certo non sono le rivalità che vediamo come quelle dei Big Three ma a volte dipende dalla superficie".

E a proposito la tennista ha concluso: "Wimbledon? Ho alcune idee per migliorare su questa superficie, sento che ogni anno sto migliorando e devo continuare a lavorare".