Becker su Alexander Zverev: "Ora è più maturo. Ha una grande chance contro Alcaraz"

Il Roland Garros è pronto a incoronare un nuovo campione. Sia Carlos Alcaraz che Alexander Zverev disputeranno la prima finale a Parigi dopo aver sconfitto rispettivamente Jannik Sinner e Casper Ruud in semifinale. Per entrambi si tratta di un torneo speciale e faranno di tutto per lasciare la capitale francese con il trofeo.

Lo spagnolo è cresciuto seguendo con interesse le imprese compiute dal suo idolo Rafael Nadal sul Court Philippe-Chatrier; mentre il tedesco ha spiegato molto bene il significato che ha assunto nel corso degli anni questo evento per lui.

Zverev si è infatti procurato un grave infortunio alla caviglia durante il penultimo atto dello Slam parigino nel 2022. Da quel momento, come ribadito a Roma in conferenza stampa, il Roland Garros è sempre segnato in rosso nel suo personale calendario.

è questo il Major che desidera conquistare.

Roland Garros - Becker si esprime sulla finale tra Zverev e Alcaraz

Ai microfoni di Eurosport, Boris Becker ha parlato di Zverev e dei miglioramenti compiuti da quella finale persa contro Dominic Thiem agli US Open nel 2020.

"Potrebbe essere un giorno storico per la Germania, perché non abbiamo mai avuto un campione a Parigi. Alexander Zverev ha raggiunto la finale e penso che abbia una chance. Ho parlato con lui e penso abbia imparato le lezioni del passato" , ha spiegato Becker.

"Ha già disputato una finale Slam e avrebbe dovuto vincere contro Dominic Thiem agli US Open quattro anni fa. Adesso è un ragazzo più maturo. Ha dovuto fare i conti con un tabellone duro e difficile: affrontare Rafael Nadal al primo turno è stata come una finale per lui.

Ha alzato il livello sin dal primo turno e rischiato di uscire contro Tallon Griekspoor al terzo turno, ma gli Slam sono così. Devi morire una o due volte prima di sollevare al cielo il trofeo. Penso che abbia una buona possibilità" .