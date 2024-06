Jasmine Paolini dopo la finale: "Ho perso ma è una bella giornata per me"

Una settimana magica per la tennista azzurra Jasmine Paolini. Già negli ultimi mesi si era avuto il sentore di una grande crescita ma Jasmine ha sorpreso tutti raggiungendo incredibilmente la finale al Roland Garros.

L'azzurra è entrata così nella storia e grazie a questo torneo è entrata per la prima volta in Top Ten, diventando la numero 7 al mondo. Una tennista emozionatissima a fine match nonostante la sconfitta, finale senza storia con Jasmine che non ha potuto nulla contro lo strapotere di Iga Swiatek, al quarto successo qui a Parigi.

Una bella partenza e addirittura Jasmine è andata avanti di un break nel primo set, qualcuno aveva sperato addirittura ma Iga ha spento ogni speranza distruggendo l'avversaria e lasciandogli le briciole. Nella consueta conferenza stampa post finale Paolini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È stato difficile ma comunque molto divertente.

Giocare una finale in un torneo del Grande Slam è molto bello, io ho dato il 100 % ma Iga è davvero una tennista difficile da affrontare. Sono contenta comunque di me stessa". Parlando del match Jasmine ha spiegato: "Ho giocato bene, sono andato in campo con buone intenzioni e con la curiosità di capire fin dove potevo arrivare.

Top 1? A dire il vero non ci ho pensato molto, magari ora e in effetti sono felice. Ho appena perso una finale ma penso di dover essere felice per queste due settimane e per il mio nuovo ranking. È un giorno felice per me, non si tratta assolutamente di un giorno triste".

Infine un commento sulla numero uno Swiatek: "Gioca in maniera incredibile, colpisce velocemente la palla e usa anche una gran rotazione. Puoi solo provare a difenderti ma lei sulla terra battuta è incredibile. Beh, a dire il vero anche sul cemento dove recentemente ha vinto diversi tornei.

Io ho provato di tutto, ma lei non ha fatto errori e ha fatto alcuni vincenti. Giocare a questo livello e a questa intensità non è facile".