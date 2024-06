Iga Swiatek si è rivelata ancora una volta la più forte di tutte a Parigi e ha trionfato al Roland Garros per la quarta volta - la terza consecutiva - battendo in finale Jasmine Paolini. L'italiana può comunque essere orgogliosa dei continui passi in avanti compiuti negli ultimi mesi e del livello espresso nel corso di tutto il torneo.

Dal prossimo lunedì sarà la nuova numero sette del ranking WTA: un traguardo incredibile che le permetterà di guardare con ottimismo al futuro e credere sempre di più in sé stessa.

Jasmine Paolini: "Sono orgogliosa di me stessa.

Ringrazio tutti gli italiani"

"Ciao a tutti. Grazie per essere venuti. Mi sono divertita a giocare su questo campo oggi. Iga, congratulazioni. Giocare contro di te è la sfida più complicata nel tennis in questo momento.

Complimenti anche al tuo team, state facendo un lavoro incredibile. Ringrazio anche la mia squadra, la mia famiglia e tutte le persone che sono nel mio box. Credete sempre in me e voglio dirvi grazie. Sto vivendo i giorni migliori della mia vita, ma non è ancora finita perché domani ho la finale nel torneo di doppio con Sara Errani.

Sono giorni intensi e sono felice e orgogliosa di me stessa. Grazie a tutti gli italiani che sono qui per me" . Ha detto Paolini durante la premiazione ricordando il grande appuntamento che vedrà lei ed Errani giocarsi il titolo in doppio.

Swiatek, da parte sua, ha speso bellissime parole per la 28enne. "Complimenti per lo straordinario torneo, Jasmine. È impressionante il modo in cui hai giocato a Parigi e con il tuo tennis puoi fare tantissimo, soprattutto sulla terra battuta.

Spero di giocare altre finali Slam contro di te. Complimenti anche al tuo team. Ringrazio la mia famiglia e la mia squadra: senza di loro non sarei qui. Non è facile starmi vicino e supportarmi settimana dopo settimana. Adoro questo posto e non vedo l'ora di tornarci ogni anno.

Avevo quasi perso al secondo turno, è stato un torneo molto emotivo. Anche grazie alle persone che sono a casa, come i miei parenti, sono riuscita a vincere" .