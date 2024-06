Casper Ruud spiega il problema che lo ha limitato nella semifinale contro Zverev

Casper Ruud non è riuscito ad andare per il terzo anno di fila in finale al Roland Garros. Dopo le sconfitte nel 2022 contro Rafael Nadal e nel 2023 contro Novak Djokovic, il giocatore norvegese puntava a darsi una nuova possibilità di conquistare il primo titolo del Grande Slam della sua carriera.

Ma il suo sogno è sfumato per via della partita che ha giocato Alexander Zverev che lo ha battuto in quattro set ma anche per alcuni problemi allo stomaco che hanno condizionato molto la sua partita e non gli hanno consentito di lottare al 100%.

In conferenza stampa Ruud ha parlato del problema che lo ha fortemente limitato nella partita contro Alexander Zverev: "Alla fine del primo set - ha analizzato il numero 1 di Norvegia - ho iniziato a sentire un po' di disagio e dolore allo stomaco.

Poi non riuscivo a mantenere l'intensità e il livello di energia. Era qualcosa che mi dava fastidio e mi impediva di giocare come volevo, ed è stato un peccato. Non voglio cercare nessun tipo di scuse, è andata in questo modo ma è frustrante e deludente".

Casper Ruud rimane comunque soddisfatto del suo Roland Garros e della sua stagione

Casper Ruud era arrivato a Parigi all'ultimo, dopo il successo nell'Atp 250 di Ginevra, nella settimana che precede il secondo torneo del Grande Slam dell'anno.

Ruud comunque si dichiara contento del suo Roland Garros e della sua annata nonostante questa battuta d'arresto in semifinale: "Sono molto soddisfatto di come è andata la stagione finora. Ho provato ad apportare alcune modifiche e miglioramenti al mio gioco e penso che abbiano funzionato abbastanza bene.

Non mi sento ancora completo come giocatore, tutt'altro. Quindi ho ancora tante cose su cui lavorare. Questo risultato qui a Parigi è un grande risultato, è stato solo un peccato che nella semifinale sia finita così".