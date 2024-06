Alexander Zverev: "Se sei in finale al Roland Garros è perché meriti di esserci"

Alexander Zverev giocherà domani la sua prima finale del Roland Garros. Dopo tre stop in semifinale, il quarto tentativo l'ha portato all'atto conclusivo del torneo di Parigi. Battuto un Ruud non al meglio ed ora la sfida più dura contro Carlos Alcaraz con il quale il giocatore tedesco è in vantaggio nei precedenti per 5-4.

"Penso che in una finale dello Slam – ha detto Zverev dopo il successo su Ruud - non ci siano partite né avversari facili. Se sei in finale al Roland Garros è perché meriti di esserci, quindi questo vale allo stesso modo per Carlos.

Ha giocato una partita fantastica questo pomeriggio. Anch'io fino a questo momento ho disputato un torneo fantastico e domani mi aspetto una partita molto difficile”. Zverev - che ha detto di essere felice che sul processo "sia tutto finito e che non vuole sentire più domande su questo" - ha sottolineato come "negli Slam siano tutte battaglie.

E bisogna superare partite difficili da cinque set, quindi sono contento del percorso che ho fatto".

Alexander Zverev e la ricerca del primo successo a livello Slam della carriera

Zverev ripensa alla finale degli US Open 2020 persa contro Thiem di un soffio e all'uscita dal campo in sedia a rotelle nella famosa semifinale 2022 a Parigi in cui si è dovuto ritirare con Rafa Nadal: "Sono tutte tappe importanti del mio viaggio.

Adesso sono in finale, ma non ho ancora vinto. Voglio solo giocare il mio miglior tennis e darmi le migliori possibilità. Se riuscirò a farlo e riuscirò ad alzare il trofeo, significherà molto per me.

Non ho ancora vinto uno Slam, ora voglio darmi questa nuova opportunità. Vedremo domenica come andrà". Dall'altra parte della rete ci sarà Carlos Alcaraz: "Abbiamo avuto battaglie molto dure in passato. Penso che ora sia un giocatore molto migliore e probabilmente sono io il giocatore che ha affrontato di più nella sua carriera.

Penso che sarà una partita difficile, è una finale del Grande Slam, penso che avremo una dura battaglia".