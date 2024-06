Swiatek: "Non ho visto i match di Paolini. Paragone con Nadal? Vedremo tra 14 anni"

I numeri sono molto importanti nel mondo del tennis. Quelli di Iga Swiatek al Roland Garros - in generale sulla terra battuta - descrivono un chiaro dominio difficile da contrastare. La polacca si è imposta tre volte a Parigi: nel 2020, nel 2022 e nel 2023.

Swiatek è due volte campionessa in carica e ha quindi aperto una striscia di venti successi consecutivi nello Slam francese; mentre le vittorie di fila collezionate sul rosso quest'anno sono diciotto. La regine del Tour Wta ha trionfato a Madrid e Roma: l'obiettivo è completare una storica tripletta.

Numeri, considerando i 23 anni compiuti lo scorso 31 maggio, che hanno portato diversi addetti ai lavori a fare un paragone - che appare forse ancora azzardato - con Rafael Nadal.

Swiatek: "Non ho visto le partite di Paolini.

Paragone con Nadal? Vedremo tra 14 anni"

"Vedremo tra 14 anni se la mia carriera sarà simile alla sua. Entrare in questo discorso è già una cosa molto positiva dal mio punto di vista. Non mi aspetto che qualcuno mi paragoni a Rafa, perché lui è una leggenda assoluta.

Vedremo tra qualche anno, ma sono molto orgogliosa di me stessa" , ha risposto Swiatek con umiltà in conferenza stampa. "Di solito mi rendo conto di quello che ho ottenuto alla fine del torneo. A volte è difficile non pensare a cosa c'è in gioco a causa dell'atmosfera che si respira in queste partite, quindi non mi sono abituata.

Non è la routine. D'altronde sono molto concentrata sul lavoro e sul mio tennis, trasformo questi due fattori in una routine perché per me è la cosa più semplice" . Nell'ultimo atto del Roland Garros, la nativa di Varsavia troverà dall'altra parte della rete Jasmine Paolini.

L'italiana ha fatto la storia raggiungendo la prima finale Slam in carriera. Swiatek e Paolini si sono sfidate due volte: la polacca ha vinto senza patemi sia sulla terra battuta di Praga nel 2018 che agli US Open nel 2022.

"Ci siamo affrontate molto tempo fa, quindi devo prepararmi tatticamente e studiare il suo gioco attuale. Sta facendo la sua migliore stagione, quindi qualcosa sarà cambiato. Non ho visto le sue partite, quindi non posso dire molto di più.

Cercherò di concentrarmi su me stessa e mi preparerò dal punto di vista tattico per cercare di essere costante" , ha chiuso Swiatek.