L'emozione di Jasmine Paolini: "Negli ultimi anni ho imparato a sognare"

Non svegliate Jasmine Paolini. In un Roland Garros che si sta colorando sempre più dei colori azzurri, c’è un’italiana in finale. E come nelle favole più belle, quella tennista è la compagna di doppio e grande amica di Sara Errani, l’ultima azzurra capace di raggiungere, 12 anni fa, una finale dello Slam.

È una bellissima storia quella di Jasmine, che corona il suo indimenticabile 2024 con la finale a Parigi, arrivata dominando Mirra Andreeva. La 28enne toscana ha sfruttato le debolezze mentali e l’emozione della giovane tennista russa, e nonostante anche per lei fosse la prima semifinale in un major, non ha tremato, imponendosi con un netto 6-3 6-1.

Festa grande per Paolini e per il suo box, nel quale ad esultare c’era anche un’emozionata Errani. Al termine del match la nuova numero 7 del mondo ha espresso la propria emozione per la finale raggiunta, che disputerà sabato contro Iga Swiatek.

Le parole di Jasmine Paolini

La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, al termine del match con Andreeva, ha commentato: "Negli ultimi anni ho imparato a sognare. Sognare è la cosa più importante nello sport e nella vita.

Un momento così l'ho sempre sognato". Paolini ha poi analizzato così la sfida contro la russa, che qualche settimana fa, a Madrid, l’aveva battuta: "È stata una partita difficile, lei sta giocando benissimo.

A 17 anni è già completa e un mese fa mi ha battuto. Mi sono detta che dovevo fare meglio. Nel primo set ero nervosa, ma palla dopo palla mi sono rilassata. So che è dura in un match così, ma sono felice di aver vinto.

Non abbiamo rivisto la partita di Madrid, ma l'avevo in testa. Era un ricordo doloroso, ero avanti 5-2 nel primo set. Volevo scendere in campo e fare meglio. Ho colpito la palla e mi sono divertita: ha funzionato".