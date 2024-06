McEnroe teme per Jannik Sinner: "La posizione numero uno rischia di schiacciarlo"

Jannik Sinner ha recentemente raggiunto un risultato storico per il tennis italiano. La prima posizione del ranking, che mai nessuno prima d’ora era stato capace di toccare. L’azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario.

Un periodo che però dura da svariati mesi e che lo ha visto vincere tornei di assoluto prestigio, l’Australian Open in primis. La fama, la notorietà e l’attenzione mediatica che ne conseguono non tutti sanno gestirla.

Secondo John McEnroe può essere un’arma dirompente. L’ex fuoriclasse ne ha parlato ai microfoni de Il Corriere Della Sera: “L’Italia è un Paese che conosco bene. Gli italiani sono passionali ed emotivi come me, mentre Jannik è serio e compassato.

Diventare n.1 da voi è un ruolo potenzialmente dirompente, ne avete avuto un assaggio con Berrettini a WImbledon. Con quale generosità Sinner avrà voglia di donarsi a un Paese affamato? Lui ripete che è concentrato solo sui miglioramenti.

Sono curioso di scoprirlo”, ha dichiarato.

McEnroe ha un consiglio per Sinner

Poi ha aggiunto: “Una posizione non facile da reggere, in effetti. Gli occhi sempre addosso, la pressione, tutti che ti tirano per la giacchetta.

Dove si riposa in Italia, di solito, Sinner? Lo sa che dovrà andare in giro scortato? È un tipo silenzioso e riservato, a cui piace viaggiare sotto i radar: andrà a sbattere contro l’entusiasmo italiano.

Io gli auguro di divertirsi nel ruolo di leader, di concedersi qualche spazio di manovra sennò il numero uno rischia di schiacciarlo”, ha allarmato il 7 volte campione Slam americano. McEnroe avrebbe potuto allenare Sinner.

L’ex fuoriclasse ha ammesso che gli sarebbe piaciuto, ma che non sarebbe stato disponibile a seguirlo a tempo pieno. La scelta di Cahill però resta per lui eccellente: “A me l’idea piaceva, sarei stato disponibile a viaggiare 10-12 settimane l’anno, non full time.

Non se n’è fatto nulla e va bene così: Cahill sta facendo un lavoro fastastico, merita la Hall of Fame come coach. Dopo Agassi, Hewitt e Halep, Jannik è il quarto tennista che porta in vetta. I numeri parlano da soli: Sinner ha scelto il meglio”, ha concluso.