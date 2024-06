Zverev lancia la sfida ad Alcaraz e Sinner: "Ora voglio vincere il torneo"

Dopo le difficoltà nei turni precedenti con le grandi battaglie contro Griekspoor e Rune Alexander Zverev prosegue senza sosta il suo cammino. Il campione tedesco ha battuto ai Quarti di finale Alex De Minaur, sconfitto in tre set ma tutte sfide molto combattute.

Il numero 4 al mondo arriva ancora una volta in semifinale e nel penultimo atto contro Casper Ruud partirà comunque leggermente favorito. In conferenza stampa il tennista è apparso abbastanza soddisfatto: "Ho sensazioni fantastiche dopo questo match, sono tornato in semifinale e sono orgoglioso di questo risultato.

È chiaro che vorrei vincere questo torneo ma intanto il mio obiettivo è raggiungere la finale, è questo il mio obiettivo principale. Se parliamo del mio livello attuale devo dire che è stata una sfida molto buona da parte mia e sono felice di essere dove sono".

Analizzando il match e i tre set nello specifico Sascha ha continuato: "Vincere quel set è stato piuttosto importante per me e devo dire che mi sono sempre sentito bene a livello fisico. Potevo giocare un altro match a cinque set senza problemi anche se è stato comunque meglio non giocarlo.

Alla lunga ho pensato che giocare in tre set fosse stato molto importante e per questo non ho mollato neanche nel secondo set, meglio risparmiare energie per le semifinali". Parlando del secondo set Zverev ha rimontato da 0-4 nel tiebreak e ha proseguito: "Sono rimasto molto calmo e sapevo delle condizioni del campo molto lente, una cosa piuttosto dura.

Oggi il servizio non ha avuto un ruolo molto importante come gli altri giorni, il campo era davvero lento. Dopo nel terzo set ho giocato molto più libero". Riguardo De Minaur e il prossimo avversario Ruud, il tennista tedesco ha proseguito: "de Minaur è migliorato molto, soprattutto al servizio, è un grande tennista e lo avevo notato anche a Torino.

Ruud? Gioca la sua terza semifinale consecutiva qui, è reduce da due finali, credo che parliamo di uno dei migliori tennisti su questa superficie. Dovrò giocare ilko miglior tennis per avere qualche possibilità".

Zverev ha risposto velocemente anche riguardo il processo di violenza domestica che lo vede coinvolto a Berlino ed è apparso piuttosto tranquillo: "Dal mio punto di vista sta andando tutto benissimo, non c'è altro da dire a riguardo".