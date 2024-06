Il numero di errori commessi da Elena Rybakina in semifinale è inversamente proporzionale a quello delle reazioni palesate sul campo dalla diretta interessata. Nonostante i 48 gratuiti colpiti dalla tennista naturalizzata kazaka nel corso del match contro Jasmine Paolini, nella sua parte di campo non si sentiva volare una mosca.

Questione di carattere, perché Rybakina ha assunto lo stesso atteggiamento anche quando ha conquistato il suo primo Slam a Wimbledon nel 2022. Una personalità che tende a nascondere sia le emozioni belle che quelle brutte e potrebbe rappresentare un'arma a doppio taglio: un punto di forza e di debolezza allo stesso tempo.

La 24enne, questa volta, ha trovato un'avversaria sempre pronta a combattere. Paolini ha creduto nelle sue possibilità anche nei momenti di maggiore difficoltà e nell'istante decisivo si è andata a prendere con coraggio la prima semifinale Slam in carriera.

Rybakina dopo la sconfitta contro Paolini: "Ho bisogno di staccare un po' dal tennis"

Al termine dell'incontro con la tennista italiana, Rybakina ha rilasciato poche ma intense dichiarazioni. La kazaka ha intenzione di staccare un po' la spina e prendersi il suo tempo per preparare la stagione sull'erba - che la vedrà come una delle più grandi favorite sui prati dell'All England Club - nel migliore dei modi.

"Non è stato il risultato che cercavo, ma ho avuto delle belle settimane. Ora non vedo l'ora che inizi la stagione sull'erba" , ha detto Rybakina. "Lei ha iniziato bene e io ho cercato di ritornare in partita, ma non è stata una delle mie migliore giornate.

Ora è arrivato il momento di concentrarmi sul Tour sull'erba. Continuerò a seguire il torneo, ma voglio riposare. Ho bisogno di staccare un po' dal tennis" .