Jasmine Paolini e le emozioni della semifinale al Roland Garros: le sue parole

Il solito, splendido sorriso. È una Jasmine Paolini radiosa quella che esulta e ringrazia tutto il pubblico del Philippe Chatrier, dopo una delle giornate più emozionanti della sua vita. La 28enne toscana ha sfruttato una giornata non del tutto positiva di Elena Rybakina per imporsi col punteggio di 6-2 4-6 6-4 e conquistare la prima semifinale slam in carriera, ottenendo la prima vittoria su una Top 5.

Un successo che vale anche l’ingresso in Top 10, a testimonianza della crescita esponenziale della tennista azzurra nel 2024. Nell’intervista a bordo campo Paolini ha espresso la propria gioia per il risultato ottenuto.

Le parole di Jasmine Paolini

L’azzurra ha commentato così la vittoria ai quarti contro la numero quattro del mondo: "E' una sensazione incredibile, è stato un match davvero tosto. Nel secondo set mi sono fatta prendere un po' dall'emozione: mi sono detta, va bene, lei è una campionessa e può succedere.

Poi mi sono rimessa lì a colpire ogni palla ed eccomi qui". Paolini ha poi aggiunto: "Ho cercato di restare sempre nello scambio, di dimenticare quel che era successo nel secondo set, sono cose possono succedere, il tennis è così e bisogna accettarlo.

L'importante è stato poi tornare a lottare". La nativa di Castelnuovo di Garfagnana ha infine concluso ringraziando il pubblico francese per il sostegno ricevuto. "Grazie a tutti, era la prima volta che giocavo su questo bellissimo campo, è una gioia e un privilegio e sono contenta di aver centrato la vittoria alla mia prima partita perché è uno dei campi più belli al mondo".

Una giornata da incorniciare per la nuova numero dieci del ranking, che qualche ora più tardi ha ottenuto l’accesso alle semifinali del torneo di doppio in coppia con Sara Errani. Un altro straordinario risultato in un Roland Garros indimenticabile per i colori azzurri.