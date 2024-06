Jannik Sinner numero uno al mondo, Volandri: "E' partito tutto da un preciso momento"

Lo scorso 27 novembre Jannik Sinner trascinò l’Italia alla vittoria della sua seconda Coppa Davis. Un successo storico che portò le stigmate di un fuoriclasse, che 7 mesi dopo riuscì a salire sul gradino più alto del podio.

Un risultato che tutti si aspettavano potesse raggiungere, ma non così velocemente. Il suo capitano in nazionale, Filippo Volandri. ha commentato così l’impresa dell’altoatesino, che da lunedì 10 giugno scavalcherà Novak Djokovic, diventando il primo italiano numero uno al mondo nella storia del nostro paese.

"Il suo tempo va più veloce del nostro", ha esordito. Poi ha spiegato: "Facendo un passo indietro mi ricordo la prima volta che siamo andati a Bratislava con la Davis, con Jannik che veniva da un grande cambiamento e voleva migliorarsi.

Mi ha detto, da n.10: 'Filippo posso finire anche l'anno da n.20 ma l'obiettivo è migliorarmi, perché voglio diventare n.1 del mondo' Fa tutta la differenza del mondo" ha detto ammirato ai microfoni di Supertennis.

"La scintilla è scattata in Coppa Davis contro Djokovic"

Quando è scattata la scintilla che ha fatto acquisire ancora più consapevolezza nei suoi mezzi? Secondo Volandri è successo proprio in occasione della Coppa Davis, quando Sinner ad una settimana dalla cocente sconfitta contro Djokovic alle Nitto Atp Finals, trovò la sua rivincita sul serbo salvando tre match point.

Quell’episodio è stato decisivo non solo per l’italiano, che da quel momento ha giocato con un altro piglio, ma anche per il 24 volte campione Slam, che da quel momento sembra aver perso smalto e stimoli: “Forse per entrambi.

Ma al di là di questo è la consapevolezza di battere il n.1 del mondo, Djokovic, in un momento in cui Nole stava giocando meravigliosamente bene, e batterlo due volte in due settimane che gli ha dato sicurezza. Il resto è frutto suo e del suo lavoro, complimenti", ha concluso.