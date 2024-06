Tsitsipas incredulo: "Alcaraz? Nessuno riesce a farmi sentire così in campo"

Per la sesta volta su sei incontri disputati, Stefanos Tsitsipas non ha trovato le contromisure per impensierire Carlos Alcaraz. Il tennista greco si è detto incredulo per il livello espresso dallo spagnolo: un avversario che ha il potere di non farlo sentire mai a suoi agio in campo.

Il nativo di Atene ha spiegato di aver preparato la partita con la fiducia e la speranza di lottare finalmente ad armi pari con Alcaraz, ma che il rettangolo di gioco ha emesso lo stesso verdetto di sempre. In conferenza stampa, Tsitsipas ha fatto i complimenti ad Alcaraz riconoscendo la superiorità di un rivale che ancora non è pronto a battere.

Tsitsipas incredulo: "Alcaraz è troppo bravo. Nessuno riesce a farmi sentire così in campo"

"Penso che la qualità dei miei colpi sia tra le migliori al mondo, ma ogni volta che gioco contro Carlos vedo cose che non riscontro in altri rivali.

I suoi colpi sono più profondi, è capace di essere paziente nella costruizione dei punti e non riesco a trovare un modo per contrastare il suo tennis. Non mi sono mai sentito così in campo, solo altri due giocatori mi hanno fatto provare queste sensazioni.

Ho cercato di mostrare la mia migliore versione e di fare tante cose diverse in campo. Non credo che imprimere più forza alla pallina rappresenti la soluzione, perché lui è molto veloce e recupera ogni palla, ha detto Tsitsipas.

"Ho bisogno di superare questa barriera mentale per batterlo in futuro. Non posso giocare il mio tennis contro di lui, è come se qualcuno facesse voodoo nei miei confronti. Ha un controllo della palla spettacolare, cambia direzione con facilità.

Il modo in cui costruisce i punti mi ricorda un po' Novak Djokovic. Anche la sua intelligenza tattica è incredibile. Ha sempre la risposta giusta, è difficile affrontarlo. Mi sentivo bene e arrivavo con fiducia a questa partita.

Ero convinto che avrei potuto mettere in difficoltà Carlos, ma è troppo bravo il ragazzo: questa è la verita. Non posso che congratularmi con lui per quanto giochi bene e gli auguro il meglio. Ogni volta che affronto Carlos capisco come migliorare come tennista" .