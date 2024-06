Jannik Sinner numero 1: Carlos Alcaraz gli manda uno splendido messaggio

"Sono felice di averlo nel circuito perché la sua presenza mi spinge a svegliarmi la mattina per migliorare il mio gioco". Sono queste le parole di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner pronunciate nel corso dell'intervista in campo a Mats Wilander dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Roland Garros.

Le attenzioni generali ovviamente sono già proiettate sulla super-semifinale di venerdì tra il giocatore spagnolo e il tennista italiano, nuovo numero 1 del mondo. Ed è stato veramente splendido il tributo che Alcaraz ha voluto dare a Sinner nel giorno nel quale ha raggiunto la vetta della classifica mondiale che sarà ratificata lunedì 10 giugno dal computer.

Carlos Alcaraz: "Grazie alla presenza di Jannik Sinner ho la motivazione per diventare un giocatore migliore"

A domanda specifica di Wilander, Alcaraz si è detto felice di avere Jannik Sinner nel tour. "Sono felice di averlo a questo livello - ha evidenziato - perché grazie a lui mi spingo a essere migliore, ho la motivazione per diventare un giocatore migliore, a dare il 100% ogni giorno, a svegliarmi la mattina per migliorare il mio gioco e per cercare di batterlo".

E ha continuato: "Sono molto felice che le cose stiano andando così bene per lui, abbiamo avuto partite impressionanti tra noi e so che sarà difficile venerdì". Sia Sinner che Alcaraz nella giornata dei quarti di finale non hanno corso particolari rischi.

Il tennista italiano ha battuto 3 set a zero nel pomeriggio Grigor Dimitrov. Mentre Alcaraz ha avuto la meglio sempre in tre set su Stefanos Tsitsipas tenendo sempre sotto controllo la partita. Ora i due giocatori hanno ben due giornate di riposo, mercoledì e giovedì, prima della semifinale spettacolo che sarà programmata molto probabilmente come prima semifinale nel primo pomeriggio di venerdì 7 giugno.